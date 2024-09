EDG EVENTI * TRENTO – OKTOBERFEST 12MA EDIZIONE: «AREA S. VINCENZO, TUTTI I FINE SETTIMANA CUCINA TRENTINA E BAVARESE (13/9 – 6/10)»

21.40 - martedì 10 settembre 2024

L’Oktoberfest di Trento è l’unico Oktoberfest che ha un forte e stretto legame con l’Oktoberfest di Monaco di Baviera. L’Oktoberfest Trento e l’Oktoberfest di Monaco di Baviera sono iniziative uniche, legate da un rapporto esclusivo: fu il trentino, Andrea Michele Dall’Armi a fondare dell’Oktoberfest bavarese e ogni anno questo legame è ricordato all’Oktoberfest di Trento. A Monaco c’è una via a lui dedicata, come a Trento c’è un vicolo in piazza Pasi dedicato alla famiglia Dall’Armi (leggi qui tutta la storia https://oktoberfesttrento.it/la-storia/).

Torna, alla sua dodicesima edizione, l’Oktoberfest Trento all’area di San Vincenzo -Trentino Music Arena nei fine settimana dal 13 settembre al 6 ottobre con tante novità, spettacoli, iniziative, musica live. Non mancheranno i menu tipici bavaresi mescolati alla buona cucina locale trentina; la birra bavarese e trentina; i costumi, le band e i cori folkloristici; i concerti per ballare e cantare; tante iniziative a misura di giovani e famiglie per una grande festa mitteleuropea delle Terre Alte (oktoberfesttrento.it/programma/).

Tre gli spazi a disposizione: il grande Festzelt Oktoberfest bianco e blu; il Biergarten con grandi tavoli e panche e, novità 2024, il nuovo Festzelt Music Arena Party.

“Vogliamo unire usi e costumi di due territori come Trentino e la Baviera apparentemente diversi, ma in realtà con molti punti in comune – dice Enzo Di Gregorio di EDG Spettacoli, organizzatore dell’evento – Lo stile bavarese e quello trentino fanno da cornice all’Oktoberfest Trento e trovano ogni anno espressione in gruppi folkloristici e band d’intrattenimento, spettacoli originali, specialità tipiche gastronomiche. L’Oktoberfest Trentino non è solo una festa ’birra e wurstel’, ma un vero e proprio festival. Quest’anno ci saranno anche tanti ospiti nazionali e internazionali”.

L’INAUGURAZIONE – VENERDÌ 13 SETTEMBRE L’O’ZAPFT IS!

CHI SARÀ QUEST’ANNO A ROMPERE LA PRIMA BOTTE?

Venerdì si parte al Garden Oktoberfest dalle ore 19.00 con l’inaugurazione ufficiale e la tanto attesa “O’ZAPFT IS!” la spillatura della prima botte in legno come da tradizione. Chi sarà quest’anno a rompere la prima botte? Ospiti della serata le rappresentanze istituzionali di Comune e Provincia, una delegazione direttamente dalla Birreria Hofbräuhaus Traunstein di Baviera, Germania e molti altri. La cerimonia sarà accompagnata dal concerto musicale dei Rhendena Klänge (Gruppo Folk della Val Rendena, Trentino) e dalla sfilata degli ospiti della Schützenkompanie Vigolana “Alois Zimmeter” (Associazione Tirolese dell’Altopiano Della Vigolana, Trentino).

LA NUOVA BIRRA 2024 DEDICATA A THERESA, REGINA DI BAVIERA

Novità di quest’anno verrà presentata Birra Therese, in collaborazione con il birrificio artigianale Birrificio Degoi Arimanni di Borgo Valsugana. La nuova birra 2024 dell’Oktoberfest Trento prende il nome della Principessa Therese di Sassonia Hildburghausen (1792 – 1854) diventata regina di Baviera e moglie del re Ludovico I. Il principe ereditario Ludovico di Baviera scelse di prendere in moglie Teresa di Sassonia-Hildburghausen per evitare il matrimonio di quest’ultima con Napoleone. I festeggiamenti per le nozze tra Ludovico e Therese nel 1810 furono spettacolari – organizzati dal trentino Andrea Michele Dall’Armi – e durarono 5 giorni. Vennero ripetuti l’anno successivo fino a diventare il celebre Oktoberfest, che si tiene nella zona chiamata Theresienwiese in onore dell’allora principessa ereditaria.

A tavola l’incontro di culture si gusta nei menu trentini e bavaresi. Nei piatti la cucina trentina con canederli, i tradizionali spätzle con panna e speck trentino, la carne salada, il gulasch di manzo con polenta di Storo, lo stinco intero con cotenna, la wiener schnitzel, lo strudel e naturalmente la sacher torte e molto altro. Il tutto con attenzione a menu anche per vegetariani e intolleranti. Non mancherà la birra bavarese HB Hofbräuhaus Traunstein di proprietà della famiglia Sailer sin dal 1896. Birra dalle antiche origini e tradizioni risalenti al 1612, è prodotta esclusivamente con il raffinato luppolo aromatico di Hallertau in Baviera. Torna anche la speciale birra trentina dedicata a Michele Dall’Armi del birrificio Plotegher presentata lo scorso anno.

FOLK OBERKRAINER LIVE BAND, DJSET, OSPITI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Per quattro weekend consecutivi al Garden Oktoberfest, ogni venerdì e sabato dalle ore 21.30 musica, live e concerti con le Folk Oberkrainer Band del Trentino e dell’Alto Adige.Attesi: Die Schweinhaxen (Alta Valsugana, Trentino); Turbofolk (Val Di Sole, Trentino); Fleimstaler (Val Di Fiemme, Trentino); Peter Traktor (Val Di Sole, Trentino); Tiroler Wind (Val Pusteria/Pustertal, Tirol) ¸ Tirock Band (Piana Rotaliana, Trentino). A seguire djset. Grande festa domenica 6 ottobre a conclusione di Oktoberfest Trento e del Tour Estivo 2024 degli Articolo 3ntino, in occasione della celebrazione del trentennale della band più amata della regione. Ospite d’eccezione la Banda Sociale di Lavis diretta dal Maestro Adriano Magagna. E ancora la Disco Arena Party. Dalle 22.00 musica ogni venerdì e sabato con djset, animazione Trentino Eventi, musica anni ‘90 e reggaeton.

La grande novità: LACRIMA PARTY “La festa indie più amata d’Italia” (venerdì 20 settembre). Sarà possibile cantare, ballare e piangere sui pezzi di Coez, Gazzelle, Frah Quintale, Calcutta, Pinguini Tattici Nucleari…e molti altri (oktoberfesttrento.it/programma/).

OKTOBERFEST FAMILY DAY

Ogni sabato e domenica verrà dedicata particolare attenzione alle famiglie. L’Oktoberfest Trentino propone dalle 15.00 Il Villaggio Incantato animazione e parco divertimenti per tutto il pomeriggio con giochi gonfiabili, intrattenimento per bambini fino ai 12 anni. Il Villaggio Incantato sarà presente all’interno del Festival con uno dei suoi parchi allestiti a tema con castelli e scivoli gonfiabili, giochi di società, lego giganti, il trenino elettrico e molto altro ancora in perfetto stile Oktoberfest Trento. La domenica ingresso gratuito dalle 12.00 e pranzo con piatti tipici e specialità originali della cucina Tirolese e Trentina. Domenica sera karaoke e animazione a misura di famiglia.

INGRESSI E BIGLIETTI

Apertura venerdì e sabato dalle ore 19.00 (domenica alle ore 12.00). Ingresso omaggio per chi si presenta in cassa con l’abbigliamento tipico Lederhosen e Dirndl; ingresso omaggio per chi presenta la ricevuta del taxi in cassa; i bambini sotto i 12 anni gratis. Ingresso venerdì e sabato intero 5 euro, con prenotazione tavolo 10 euro. Domenica gratuito per tutta la giornata.

Info: https://oktoberfesttrento.it/

Foto archivio 2023