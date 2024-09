ECONOMIA SOLIDALE TRENTINA * “I SENTIERI DI ETIKA“: «CON MUSAICO E FERNANDEZ, A TRENTO IL 24/9 ORE 17.30»

15.57 - lunedì 23 settembre 2024

I sentieri di Etika: muoversi per una comunità umanamente ed ecologicamente sostenibile. Un nuovo INCONTRO GRATUITO martedì 24 settembre, dalle 17.30 alle 19.00! Al termine dell’incontro sarà offerta una degustazione dei prodotti del DES Agricoltura Sociale.

Nella Sala Falconetto di Palazzo Geremia di Trento, Sara Segantin, attivista e giornalista, porterà riflessioni e buone pratiche per creare comunità più solidali e sostenibili, al fine di superare l’indifferenza e creare legami forti.

Con lei dialogheranno:

Stefano Musaico, coordinatore del Centro per l’Economia Solidale

Andreas Fernandez, referente per la comunicazione del Centro Servizi per il Volontariato Trentino.