DONNE IN CAMPO TRENTINO * PIEDICASTELLO: «FESTA DI S. MARTINO, DEDICATA ALLA TRADIZIONE CONTADINA (10/11 – 9.00)

giovedì 7 novembre 2024

–

Ritorna San Martino a Piedicastello. La festa dedicata alla tradizione contadina che coinvolge i Comitati di quartiere, la Fondazione Museo Storico del Trentino e l’associazione Donne in Campo Trentino.

Domenica 10 novembre 2024 ritorna a Piedicastello di Trento la festa di San Martino, grazie alla quale l’agricoltura incontra la città per celebrare la fine dell’anno agricolo.

L’antica tradizione rivive nello storico borgo dove, dal 2011, si svolge la festa ogni volta più ricca. L’evento, organizzato dal Comitato Feste S. Apollinare e dall’associazione Donne in Campo Trentino, insieme alle altre realtà di quartiere, sarà anche quest’anno nella piazza di Piedicastello a partire dalle 9:00.

I profumi saranno quelli della polenta e dello spezzatino, delle omelette, delle castagne e del vin brulè del gruppo ANA di Piedicastello. Ci saranno tanti prodotti agricoli in vendita come formaggi, miele, verdura e trasformati delle Donne in Campo. Ci sarà il mercatino delle pulci, la mostra missionaria, musica con la scuola di musica EMUS, il concerto del coro Lambi Canti e visite guidate alla Chiesa di S. Apollinare.

Per i piccoli ci saranno tre laboratori e anche quest’anno il circuito di trattorini a pedali. Il programma si amplia con un laboratorio per adulti per preparare lo smudge per profumare l’aria di casa e con l’Urban Game “1943 Salto nel Buio” organizzato dalla Fondazione Museo storico del Trentino

Tutte le attività sono gratuite.

A questo link https://www.cia.tn.it/festa-di-san-martino-a-piedicastello/ e di seguito il programma completo della giornata:

dalle 9.00 alle 18.00 Mercatino delle pulci

dalle 10.00 Apertura Punto ristoro

dalle 10.00 alle 17.00 Mercato Donne in Campo

dalle 10.00 alle 17.00 Mostra missionaria – salone s. Benedetto

ore 10.30 Lo stecco Fattoria – Laboratorio Donne in Campo – bambini 3+

ore 10.30 Preparare lo smudge per profumare l’aria di casa – Laboratorio Donne in Campo – adulti

ore 11.00 e ore 14:30 Visita guidata alla Chiesa di S. Apollinare

dalle 11.00 alle 16.00 Ingrana la MarCIA. Tracciato per aspiranti trattoristi alla scoperta delle filiere dell’agricoltura trentina – CIA Agricoltori Italiani

ore 12.00 Pranzo…piatto con polenta, spezzatino, verze e formaggio | piatto vegetariano

con polenta, verze e formaggio

ore 12.30 Musica in Piazza con EMUS scuola di musica

ore 13.00 Angolo dolci con le nostre omelette

ore 14:00 Lanterne colorate – Laboratorio Donne in Campo – bambini 5+

dalle 14.30 alle 17:00 Urban Game “1943 – Salto nel buio” – Fondazione Museo storico del Trentino – prenotazione a edu@museostorico.it

dalle 15.30 Castagne e Vin Brulè offerti dal gruppo ANA di Piedicastello

ore 15:30 Cuore di stoffa ripieno di lavanda e cirmolo – Laboratorio Donne in Campo – bambini 4+

ore 17.00 Chiusura Festa c