DONATELLA CONZATTI * ITALIA VIVA: « SONO STATA NOMINATA COMPONENTE DELLA SEGRETERIA POLITICA NAZIONALE, RINGRAZIO RENZI E PAITA »

Donatella Conzatti, consulente legislativo al Senato per le commissioni economiche e coordinatrice regionale Italia Viva, Azione, ReNew Europe è stata nominata da Matteo Renzi componente della segreteria politica nazionale di Italia Viva. La segreteria politica nazionale sarà coordinata da Raffaella Paita. “Ringrazio per la fiducia il Presidente Matteo Renzi e la Coordinatrice nazionale Lella Paita – ha detto Conzatti – Non era scontato essere rinnovata nel ruolo di Dirigente politica nazionale. L’entusiasmo, essenziale in politica, è quello dei primi anni, ma la preoccupazione verso una comunità italiana e trentina che dimostra con l’astensione e con un voto frammentario un crescente disagio, è nel tempo cresciuta. Per noi trentini l’appuntamento con la Scelta è fissato il 22 ottobre, quando decideremo se permettere alle destre di proseguire questa avanzata verso l’omologazione e la disgregazione oppure riprendere per mano il Trentino e riprendere il cammino verso la costruzione di un’autonomia all’avanguardia”.