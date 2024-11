DOLOMITI SUPERSKI * FESTEGGIATI 50 ANNI ATTIVITÀ: «STAGIONE INVERNALE 2024-25, IL 30/11 APERTURA DI 6 COMPRENSORI»

12.27 - venerdì 15 novembre 2024

Esattamente oggi di 50 anni fa, a Brunico in Provincia di Bolzano, sei rappresentanti di altrettanti consorzi impianti a fune delle Dolomiti apponevano la propria firma in calce all’atto costitutivo dell’Associazione Superski Dolomiti. Sicuramente credevano a ciò che stavano facendo ma probabilmente nemmeno loro avrebbero immaginato il successo che quella nuova organizzazione, che 10 anni più tardi sarebbe diventata la Federconsorzi Dolomiti Superski, avrebbe avuto nel tempo. A pochi giorni dall’inizio della 50° stagione invernale di Dolomiti Superski, è tempo di bilancio, ma soprattutto di prospettive.

Onorati i pionieri del comprensorio

Esattamente a metà strada della rassegna di festeggiamenti nelle 12 valli consorziate, iniziata il 24 agosto a Cortina d’Ampezzo e che terminerà il 23 dicembre in Alta Badia, oggi, 14/11/2024, esattamente a 50 anni dalla firma dell’atto costitutivo, si è svolta la festa “centrale” di Dolomiti Superski. All’ITAS Forum di Trento si sono riuniti 250 membri della grande famiglia dello sci nelle Dolomiti, assieme a rappresentanti delle autorità politiche, amministrative ed esecutive, per ricordare questo primo mezzo secolo di successi e per ringraziare coloro che hanno dedicato la propria vita a questa attività.

Quale ospite d’eccezione della serata e relatore principale, gli organizzatori hanno invitato Stefano Domenicali, attualmente Presidente e Amministratore Delegato della Formula 1, nonché assiduo frequentatore delle Dolomiti fin dall’infanzia e appassionato di sci. Durante il suo intervento, Domenicali ha sottolineato molte parallele tra la sua organizzazione e quella delle valli Dolomitiche, improntate sullo spirito pionieristico, l’innovazione e la tecnologia e il grande interesse del pubblico internazionale. Ha catturato l’attenzione l’affermazione di Domenicali in merito agli obiettivi della Formula 1 in termini di sostenibilità – concetto che non subito viene affiancato allo sport motoristico: “Entro il 2030 la Formula 1 vuole diventare carbon neutral ovvero bilanciare le proprie emissioni di CO2” così Domenicali. Una sfida che si associa a quella di Dolomiti Superski e delle sue 130 società funiviarie affiliate, impegnati sulla stessa linea con un programma di sostenibilità credibile, avviato 3 anni fa e in pieno svolgimento.

Emozionante anche la intervista incrociata tra il Presidente di Dolomiti Superski, Andy Varallo e il suo predecessore, nonché pioniere del turismo invernale, Sandro Lazzari. Insieme hanno accompagnato il pubblico presente in sala attraverso 50 anni di storia e altrettanti di futuro ancora da scrivere, facendosi domande a vicenda. Emblematica la conclusione di Varallo, espressione della nuova generazione di responsabili di quella che è la più grande destinazione sciistica al mondo, quando ha espresso ottimismo per il futuro nonostante le numerose sfide che si stanno concretizzando, concludendo con “sono fiducioso che, come mio nonno Erich Kostner ha fatto con me, anch’io potrò un giorno consegnare l’azienda funiviaria di famiglia ai miei figli”.

La serata è stata arricchita dalla consegna di onorificenze a 14 persone che hanno contribuito in maniera sostanziale al successo di Dolomiti Superski e alle tante società funiviarie che ne fanno parte. Tra loro i past presidents Fiorenzo Perathoner e Sandro Lazzari, l’ex direttore generale Franz Perathoner, vari presidenti dei consorzi di valle emeriti e membri di lunga data del CDA e del Comitato Tecnico di Dolomiti Superski, nonché “in memoriam” il primo presidente Gianni Marzola, che ha plasmato l’organizzazione per ben 26 anni fino al 2000. In rappresentanza di due delle tre Province a cui fa capo il territorio di Dolomiti Superski, hanno portato i loro saluti il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher e per la Provincia Autonoma di Trento l’Assessore al turismo Roberto Failoni.

Infine, è stata presentata ufficialmente anche l’opera d’arte “Enrosadira” di Daniele Basso, artista biellese, frequentatore delle Dolomiti da sempre e ideatore del simbolo dell’unità e del dialogo che hanno reso forte e proficua l’idea di riunire tutti gli esercenti funiviari delle Dolomiti sotto un unico cappello – quello di Dolomiti Superski.

Stagionalità comprensori 2024-25

La stagione 2024-25, quella che scandisce il mezzo secolo di vita di Dolomiti Superski, è alle porte. Nelle varie zone sciistiche delle Dolomiti, le temperature sono calate e molti sistemi di innevamento programmato sono già al lavoro, in attesa della prima grande nevicata utile. Intanto, nelle 12 valli di Dolomiti Superski si celebra il compleanno tondo tondo del comprensorio dolomitico, ciclo che si concluderà il 23 dicembre in Alta Badia. I preparativi per la stagione invernale ventura sono in pieno corso. La stessa avrà tradizionalmente inizio l’ultimo sabato di novembre, ovvero il 30/11/2024, con prime aperture in 6 comprensori. Come ogni anno, a seconda delle condizioni meteo e di innevamento, singoli impianti potranno iniziare la stagione già qualche giorno prima. Qui di seguito la panoramica completa delle stagionalità nei 12 comprensori di Dolomiti Superski per la stagione 2024-25:

L’alta stagione è stata definita dal 22/12/2024 al 06/01/2025 e dal 02/02 al 22/03/2025. Nelle restanti giornate vige il prezzo di stagione. Confermate anche le promozioni di inizio e fine stagione, con il Dolomiti Super Première dal 30/11-21/12/2024 e i Dolomiti Springdays dal 16-22/03/2025 (versione L) e dal 23/03/2025 a fine stagione per la versione S.

Info-prezzi:

6-giorni Dolomiti Superski adulto: alta stagione 423 € (402 € detratto lo sconto online del 5%)

stagione 381 € (362 € detratto lo sconto online del 5%)

3-giorni Dolomiti Superski adulto: alta stagione 241 € (229 € detratto lo sconto online del 5%)

stagione 216 € (205 € detratto lo sconto online del 5%)

Stagionale Dolomiti Superski: adulto 945 € in prevendita (fino al 24/12/2024)

junior <18 630 € in prevendita (fino al 24/12/2024)

bambino <8 305 € in prevendita (fino al 24/12/2024)

Novità: scontistica Junior estesa a tutti i minorenni

Per festeggiare il proprio 50° compleanno, Dolomiti Superski avrebbe potuto proporre un’azione che richiamasse il numero 50, che con tutta probabilità sarebbe però stata effimera, legata esclusivamente all’anniversario. Invece, è stata fatta una scelta completamente diversa, rivolta verso il futuro e a carattere duraturo. A partire dalla stagione invernale 2024-25, la scontistica “Junior” del 30% sul prezzo degli skipass giornalieri e plurigiornalieri viene estesa a tutti i minori di 18 anni – fino ad ora era riservata ai minori di 16 anni. “Abbiamo voluto fare questa scelta duratura per coinvolgere ancora di più le nuove generazioni, per appassionarli allo sci fin da giovani e fidelizzare la nostra clientela del futuro”, spiega Andy Varallo, Presidente di Dolomiti Superski. Altre proposte interessanti per i giovani riguardanti gli skipass stagionali e non solo, vengono proposte anche dai Consorzi di valle. Il tutto per caratterizzare e rendere appetibile sempre di più lo sci per le nuove generazioni.

Superski Family 2025

Ritorna anche per il cinquantenario la gettonatissima soluzione Superski Family, l’abbonamento per gruppi famiglia, che permette di sciare per un numero predefinito di giornate durante tutta la stagione, fruibili in maniera flessibile a seconda delle proprie esigenze, all’interno del gruppo famiglia registrato. Questa soluzione sarà disponibile durante il periodo di prevendita dal 15-28 novembre 2024, ad un prezzo interessantissimo, con un massimo di 38 € a giornata, esattamente come lo scorso anno. I gruppi famiglia che hanno avuto l’abbonamento anche l’anno scorso, potranno rinnovare lo stesso anche online, se non ci sono state variazioni per i componenti del gruppo famiglia.

My Dolomiti Card – Buy and Reuse

Dolomiti Superski vuole promuovere sempre di più la sua My Dolomiti Card, il supporto magnetico per skipass riutilizzabile, sul quale è possibile caricare quasi tutti i tipi di skipass, comodamente anche da casa. Durante la scorsa stagione invernale 2023-24 sono stati emessi quanti più supporti My Dolomiti Cards possibile, per alzarne il grado di pervasione tra la clientela. Infatti, tutti i Pick-up Box e i dispositivi Ticket Self-service presso la maggior parte delle stazioni a valle degli impianti principali, hanno emesso esclusivamente tessere ricaricabili. Dolomiti Superski impronta una forte comunicazione sul fatto di conservare il supporto magnetico e di riutilizzarlo nel tempo. “BUY and REUSE” ovvero acquista e riutilizza è lo slogan che accompagna questo programma che ha come obiettivo ultimo la completa eliminazione delle tessere di plastica “usa e getta” per skipass giornalieri e plurigiornalieri. “Più i nostri clienti prendono in considerazione la possibilità di ricaricare la My Dolomiti Card, più saremo in grado di risparmiare sulla plastica. Stiamo parlando di tonnellate di plastica che potremmo evitare di utilizzare in futuro” spiega Marco Pappalardo, Direttore Marketing di Dolomiti Superski. Per promuovere il riutilizzo anche nelle stagioni a venire, estate compresa, a chi non conserverà o perderà la My Dolomiti Card attivata lo scorso anno e ne richiederà una nuova, verrà abbassato lo sconto online al 3% (normalmente è del 5%). Per riemissioni in cassa verrà addebitato il costo amministrativo. Conviene allora conservare con cura la My Dolomiti Card e riutilizzarla più a lungo possibile. Va ricordato, che gli acquisti di skipass tramite lo shop online di Dolomiti Superski/Dolomiti Supersummer almeno 2 giorni prima dell’inizio validità, sono scontati automaticamente del 5%.

Novità: lo smart pass viene testato a San Martino di Castrozza

Le nuove tecnologie hanno sempre avuto un ruolo molto importante nella storia di Dolomiti Superski e anche la 50° stagione invernale non fa eccezione. Durante la stagione invernale 2024-24, sarà possibile testare il nuovo “smart pass” a livello di skipass di zona a San Martino di Castrozza e Passo Rolle. Di cosa si tratta? Chi acquista online una tipologia di skipass relativa al consorzio impianti a fune della nota località sciistica trentina, potrà optare per la funzione “smart pass”. Installando sul proprio smartphone la App di Axess “Ski Wallet” potrà scansionare il codice QR prodotto all’atto dell’acquisto online dello skipass, associando lo stesso al proprio dispositivo. “Grazie alla nuova tecnologia Bluetooth Low Energy BLE, i nostri lettori ai tornelli presso gli impianti saranno in grado di riconoscere lo skipass dell’utente e garantirgli l’accesso all’impianto. L’utente stesso non dovrà fare nulla di particolare, sen non tenere lo smartphone in tasca, preferibilmente sul lato sinistro del corpo” spiega Gianni Rasom, Responsabile tecnico di Dolomiti Superski. La nuova tecnologia BLE riduce al minimo il consumo energetico del telefonino, evitando che si scarichi a causa della App attiva. Naturalmente, ogni utente dovrà avere cura di sciare con il suo dispositivo ricaricato a sufficienza. Al termine della stagione, l’esperimento verrà analizzato e valutato, con l’obiettivo di poter in un futuro prossimo applicare la nuova tecnologia a tutti gli skipass delle singole valli e al Dolomiti Superski in toto.

Novità: skipass annuale Dolomiti Superski

Da quest’anno, lo skipass o lift pass diventa anche annuale. Chi acquista uno skipass stagionale Dolomiti Superski per la stagione invernale 2024-25, potrà acquistare lo stagionale Dolomiti Supersummer 2025 scontato del 10%. Questa offerta non vale però all’inverso.

Nuova partnership con Altomercato

Da poco è stata siglata una nuova partnership tra Dolomiti Superski e Altromercato, organizzazione che produce in maniera “equa”, sostenendo i piccoli produttori della propria rete e garantendo loro un sostentamento dignitoso per il lavoro che svolgono. Con l’ecobadge “Eroi del Clima”, gli sciatori che verseranno 5,00 Euro, avranno da un lato un badge in più nell’ambito del concorso a premi di Dolomiti Superski legato all’utilizzo della App My Dolomiti. Dall’altra daranno una mano a riforestare vaste aree del Nicaragua con piantine da frutto e da caffè, a vantaggio dei piccoli produttori locali. La Fondazione Altromercato produrrà una cioccolata di alta qualità “Dolomiti Superski” limited edition, che verrà commercializzata nel 2025. Sulla confezione brandizzata, un codice QR porterà l’utente direttamente sulla landing page di Dolomiti Superski, dove il progetto è spiegato più nei particolari. In allegato a questa cartella stampa è disponibile anche il Comunicato Stampa congiunto di Dolomiti Superski e Altromercato sull’argomento.

Investimenti in nuove e rinnovate infrastrutture

Come ogni anno, le 130 società funiviarie consorziate in Dolomiti Superski hanno investito cospicue risorse per poter garantire ai propri utenti un servizio sempre di altissima qualità. Sono per tanto numerosi gli impianti di risalita obsoleti che sono stati rimpiazzati da impianti moderni con maggiori standard di confort e sicurezza, mentre gli impianti di innevamento sono stati aggiornati e ammodernati in numerose località, così da poter garantire la sciabilità e l’alta qualità delle piste durante tutta la stagione, ottimizzando al contempo l’impiego delle risorse. In totale, per la stagione invernale 2024-25 sono stati investiti oltre 100 milioni di Euro. Qui di seguito l’elenco degli impianti di risalita rimpiazzati da modelli nuovi:

I numeri di Dolomiti Superski

Superficie totale Dolomiti Superski ca. 3.000 km2

Comprensori sciistici 12

Cortina d’Ampezzo, Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena/Alpe di Siusi, Val di Fassa/Carezza, Arabba-Marmolada, Tre Cime Dolomiti, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle,Rio Pusteria-Bressanone, Alpe Lusia-San Pellegrino, Civetta

Snowpark, family fun line, cross line 58

Numero impianti di risalita 450

Km di pista totali 1.200

Numero complessivo piste 890

Numero totale generatori di neve 6.500

Numero bacini e vasche per raccolta idrica 200

Potenza totale impianti di innevamento 120 MW

Tipologia piste Blu: 40 %

Rosso: 46 %

Nero: 14 %

Numero di persone trasportate all’ora 670.000

Numero complessivo gatti delle nevi 350

Punti vendita skipass principali 75

Cenni storici 50 anni Dolomiti Superski

Come tutto è iniziato

Era il 14 novembre 1974 quando i sei rappresentanti dei già esistenti consorzi funiviari delle zone di Cortina d’Ampezzo, Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena-Alpe di Siusi, Val di Fassa-Carezza e Arabba apposero la propria firma in calce all’atto ufficiale che sanciva la nascita della allora „Associazione Superski Dolomiti“ di fronte a un notaio di Brunico (BZ). Ebbe così inizio una storia di successo imprenditoriale, un’eccellenza italiana presa come esempio in tutto il mondo nell’ambito funiviario e turistico, che a mezzo secolo di distanza, continua a ricoprire un ruolo importante nella società civile delle Province di Trento, Bolzano e Belluno ed a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per lo sviluppo non solo turistico di questi territori.

I primi passi

Il tutto ebbe inizio da un’idea di Erich Kostner, pioniere funiviario di Corvara in Alta Badia, ben presto condivisa con i suoi colleghi delle valli limitrofe e trovandovi terreno fertile. Ricorda così Fiorenzo Perathoner, Presidente di Dolomiti Superski dal 2000 al 2008: ”Il Signor Erich Kostner mi chiamò al telefono e mi propose di incontrarci per discutere di una sua idea. Ci trovammo qualche giorno dopo all’ Hotel Posta a Corvara. Erano presenti all’incontro Erich Kostner, l’Ing. Ugo Illing, Erich Kastlunger, Gottfried Declara, Paolo Fosco, il Dr. Franz Perathoner e naturalmente il sottoscritto. Il Signor Kostner ci informò che era ora di trovare una soluzione per i frequentatori degli impianti di risalita intorno al massiccio del Sella nelle Dolomiti, i quali erano costretti a prendere in mano ad ogni impianto il portafoglio per pagare il biglietto.

Illustrò la sua idea, che era quella di trovare un accordo per creare un biglietto unico che consentisse di accedere agli impianti di risalita delle quattro valli intorno al Gruppo del Sella. L’incontro ebbe esito positivo ed anche i partecipanti all’incontro che non avevano impianti direttamente collegati si dichiararono favorevoli. Così ebbe inizio la storia di un ambizioso progetto. realizzare l’ambizioso progetto.” Si partì con sei valli dolomitiche, per raggiungere poi le dimensioni odierne nel 2000 con l’entrata della Marmolada. Il primo Presidente di Superski Dolomiti fu Gianni Marzola, imprenditore milanese trapiantato in Val Gardena, che condusse il consorzio per ben 26 anni, assistito dal 1979 in poi da Franz Perathoner, primo Direttore Generale, rimasto in carica fino al 2012. Per cenni storici più approfonditi, consultare il testo in allegato.