DOLOMITI SUPERSKI E ALTROMERCATO * INSIEME PER L’AMBIENTE: «LA COLLABORAZIONE PER SOSTENERE IL PROGETTO “EROI DEL CLIMA”, IN NICARAGUA»

Altromercato e Dolomiti Superski insieme per i 50 anni della destinazione sciistica. Una collaborazione per sostenere il progetto “Eroi del Clima” in Nicaragua della Fondazione Altromercato e offrire un aiuto concreto a 405 produttori di caffè che riceveranno in media 188 piante forestali per il rinnovo delle piantagioni e il contrasto ai cambiamenti climatici

Realizzata per l’occasione una tavoletta di cioccolato limited edition che racconterà il supporto del progetto di riforestazione

Altromercato, la principale realtà italiana di Commercio Giusto e tra le più grandi al mondo, e Dolomiti Superski hanno avviato una collaborazione in occasione delle celebrazioni dei 50 anni della destinazione sciistica e per supportare la Fondazione Altromercato nel progetto “Eroi del Clima” per la riforestazione in Nicaragua.

Il 14 novembre a Milano si terrà la Conferenza Stampa di inizio stagione per festeggiare i 50 anni di attività. In questa occasione verrà presentato anche il supporto al progetto della Fondazione Altromercato Eroi del Clima. Il progetto sarà consultabile anche attraverso un QR Code presente sulle tavolette di cioccolato limited edition realizzate per l’occasione da Altromercato per Dolomiti Superski che verranno distribuite in loco, il QR code porterà a una landing page tramite la quale sarà possibile donare per sostenere la riforestazione in Nicaragua.

“La possibilità di promuovere e sostenere, assieme a un partner come Dolomiti Superski, il progetto Eroi del Clima è di vitale importanza per tutti noi, in quanto supporta il secondo paese più povero dell’America Latina, dopo Haiti, in cui oltre il 40% della popolazione vive in condizioni di povertà, il 15% in condizioni di estrema povertà e quasi un bambino su tre sotto i cinque anni soffre di denutrizione cronica” afferma Claudia Festi, presidente Fondazione Altromercato “A beneficiare del progetto saranno 405 produttori di caffè, soci della cooperativa UCA Soppexcca, nell’area di Jinotega, El Cuá e Bocay, che riceveranno una media di 188 piante forestali, compresi alberi per la produzione di cibo e alberi forestali. In totale, saranno distribuite 76.140 piante forestali e da frutto per rafforzare l’agro-foresta e 271.250 nuove piante di caffè, per rinnovare i campi con varietà più resistenti ai cambiamenti climatici”.

Eroi del Clima è un progetto di sviluppo sostenibile innovativo volto a rafforzare il sistema agroforestale dei piccoli agricoltori, rinnovando le loro piante di caffè con specie più resistenti ai cambiamenti climatici, piantando migliaia di nuovi alberi forestali e da frutto per aumentare la biodiversità e la sovranità alimentare delle famiglie.

Gli investimenti mirano a migliorare la qualità e la produttività del caffè e aumentare la cattura di CO2, aumentando e diversificando la capacità di generare reddito dei piccoli produttori e rafforzando la catena di approvvigionamento del caffè di SOPPEXCCA.

Inoltre, durante i 36 mesi di realizzazione del progetto saranno svolte anche diverse attività di formazione volte a crescere le competenze e conoscenze dei produttori.

Dolomiti Superski supporta il progetto “Eroi del Clima”

“Dolomiti Superski ed il territorio delle Dolomiti hanno un forte radicamento con le tradizioni contadine ed hanno deciso con grande entusiasmo, di sposare questo progetto per supportare e dare un contributo allo sviluppo di queste aree geografiche.” racconta Marco Pappalardo, Direttore Marketing di Dolomiti Superski. “Si tratta, inoltre, di una iniziativa in continuità con l’impegno concreto verso un approccio alla sostenibilità credibile che Dolomiti Superski ha avviato da qualche anno.”

Sciate al cioccolato

Per concretizzare la collaborazione tra Altromercato e Dolomiti Superski, è stato studiato un badge virtuale che farà parte del programma rewarding “Dolomiti Superski premia la tua passione” per la stagione invernale 2024-25. Il programma, molto diffuso tra gli sciatori delle Dolomiti premia coloro i quali, utilizzando la App di Dolomiti Superski, svolgono una serie di attività sciando, e “sbloccano” i badge legati a queste attività. Più badge si sbloccano, più sarà alta la classe di merito raggiunta alla fine della stagione – e questo si traduce nella possibilità di poter vincere i bellissimi premi messi in palio dai partner tecnici di Dolomiti Superski.

Per poter sbloccare il badge “Reforestation Pioneer”, l’utente dovrà devolvere un importo pari a 5,00 Euro tramite la App. La donazione sarà anche possibile indipendentemente dal badge per importi di vario taglio, attraverso il sito di Dolomiti Superski. Il ricavato dell’iniziativa verrà interamente devoluto al progetto di riforestazione che Altromercato porta avanti in Nicaragua, sostenendo così centinaia di agricoltori e le loro famiglie. Questo progetto è totalmente in linea con l’impegno di Dolomiti Superski in questo senso, dopo aver realizzato un progetto di riforestazione sulle pendici delle Dolomiti lo scorso anno. Altromercato produrrà una cioccolata di alta qualità in edizione speciale per il 50° anniversario della fondazione di Dolomiti Superski, che verrà messa in commercio nel 2025. Il packaging comprenderà, tra l’altro, un codice QR che rimanda l’utente alle modalità di partecipazione al concorso a premi di Dolomiti Superski per aiutare gli agricoltori del Nicaragua.