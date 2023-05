DOLOMITI SUPERSKI * “DOLOMITI SUPERSUMMER 2023:“ PRESIDENTE VARALLO, « TRANQUILLITÀ E ARIA PULITA, INGREDIENTI PER UNA VACANZA PERFETTA »

08.04 - martedì 30 maggio 2023

A poche settimane dal termine della stagione invernale 2022-23, è iniziato Dolomiti Supersummer

A poche settimane dal termine della stagione invernale 2022-23, è iniziato Dolomiti Supersummer, l’offerta estiva di Dolomiti Superski, con le prime aperture di impianti e strutture dedicati alla stagione calda nel Patrimonio Mondiale UNESCO Dolomiti. Attualmente sono aperti impianti di risalita in 9 dei 15 comprensori aderenti, mentre il sistema Dolomiti Supersummer sarà disponibile con l’intera offerta (122 impianti di risalita) da metà giugno in poi. Andy Varallo, Presidente di Dolomiti Superski, commenta così l’inizio della stagione estiva: “Le montagne sono tra i luoghi migliori dove potersi rigenerare, lontani dallo stress della quotidianità. La tranquillità, l’aria pulita e frizzante e lo spettacolare scenario dolomitico sono gli ingredienti per una vacanza perfetta. Ed è proprio di questo che le persone hanno bisogno in questi tempi difficili”. I dettagli delle stagionalità e degli impianti aperti sono consultabili nella tabella seguente e sul sito internet https://www.dolomitisuperski.com/it/SuperSummer/Impianti-aperti

Lift pass per ogni esigenza

Dolomiti Supersummer mette a disposizione una vasta scelta di lift pass, che si sposano perfettamente con le esigenze diverse di chi vuole andare alla scoperta delle Dolomiti utilizzando anche gli impianti di risalita. Ecco, pertanto, che ci sono soluzioni per chi si sposta a piedi, in mountainbike, in famiglia o con gruppi di amici. La scelta comprende lift pass giornalieri, a tempo e stagionali non trasferibili, nonché a valore trasferibili. Tutti i tipi di lift pass possono essere acquistati anche comodamente da casa sull’Online-Shop di Dolomiti Supersummer e, se già in possesso del cliente, per la prima volta potranno essere caricati sulla My Dolomiti Card riutilizzabile. I dettagli qui di seguito e sul sito https://www.dolomitisuperski.com/it/SuperSummer/Acquista-tessera

Una super estate, due galassie di divertimento

L’offerta estiva di Dolomiti Supersummer si rivolge a due tipologie di clienti ben definite, ovvero chi desidera vivere le Dolomiti spostandosi a piedi e chi invece ama la mountainbike. Per gli escursionisti a piedi c’è la Dolomiti Hike Galaxy che riunisce nell’icona dei due piedi su sfondo verde tutto ciò che riguarda escursioni, vie ferrate, arrampicata, trekking e semplici passeggiate, utilizzando gli impianti di risalita per superare i dislivelli maggiori. L’intera offerta “a piedi” è consultabile sul sito dedicato www.dolomitihikegalaxy.com.

La Dolomiti Bike Galaxy invece, quella con l’icona rappresentante un segmento di catena da bici su sfondo rosso, è la sintesi dell’offerta per i ciclisti da montagna, come i bike park, i trails, le scuole MTB, i noleggi e i centri di assistenza, i punti di lavaggio bici (bike wash) e tanti altri punti di interesse per questa tipologia di utente sempre più importante per il turismo di montagna in estate. Una delle novità di quest’anno è tra l’altro la nuova cartina interattiva 3D sul sito www.dolomitibikegalaxy.com, che contiene tutti i punti di interesse per gli amanti della mountainbike e i tracciati filtrabili secondo diversi parametri come la difficoltà, la lunghezza e il dislivello.

La APP My Dolomiti

La APP My Dolomiti, scaricabile dalle note piattaforme, è aggiornata alla stagione estiva 2023 di Dolomiti Supersummer. La APP contiene informazioni di prima mano sullo status degli impianti di risalita estivi, proposte di tour sia a piedi che in mountainbike e naturalmente le webcam – finestre dirette sulle Dolomiti. Inoltre, sono integrate le funzioni di servizio come l’acquisto online dei lift pass, il performance check, i punti vendita e le informazioni relative al programma “Rewarding”, estrazione a premi di fine stagione che da quest’anno accompagnerà i visitatori delle Dolomiti anche durante la stagione estiva.

Dolomiti Supersummer premia i più attivi

Per la prima volta, quest’estate verrà proposta l’estrazione a premi “Rewarding” che, come in inverno, premia i frequentatori delle Dolomiti più attivi. È stata approntata una serie di badges legati ad attività predefinite nelle Dolomiti, che, sbloccandoli, permettono di raggiungere uno dei tre livelli di merito “Rookie”, “Expert” e “Legend”. Basta iscriversi gratuitamente alla community My Dolomiti, associare il proprio lift pass estivo (chi ha già il profilo invernale, deve solamente associare il lift pass estivo) e flaggare il consenso a partecipare al programma “Rewarding”. Alla fine dell’estate verranno estratti vari premi come set prodotti Ferrero, capi d’abbigliamento Dolomiti Superski, caschi MTB Dainese e lift pass stagionali Dolomiti Supersummer per il 2024. Ulteriori dettagli sono disponibili alla pagina https://www.dolomitisuperski.com/it/SuperSummer/Landing-page-Summer/Rewarding-Summer