DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * BASKET :«UNA RIMONTA INCREDIBILE! LA SQUADRA DI TRENTO VINCE 87-85 CONTRO BADALONA»

23.27 - martedì 5 novembre 2024

Una rimonta incredibile! La Dolomiti Energia Trentino vince contro Badalona 87-85.

Incredibile rimonta per la Dolomiti Energia Trentino, che a 5:58 dalla fine era sotto di 13 punti. Una vittoria importantissima, ottenuta davanti ai 2.916 spettatori de ‘Il T Quotidiano Arena’, con un Lamb autore di 22 punti, ben supportato dai 14 punti di Ford. I bianconeri torneranno a ‘Il T Quotidiano Arena’ sabato 9 novembre alle 20:30 contro la Pallacanestro Trieste. I biglietti sono disponibili all’Aquila Store e online sul circuito Vivaticket.

LA CRONACA – La Dolomiti Energia Trentino parte con: Ellis, Cale, Pecchia, Lamb e Mawugbe mentre Badalona risponde con: Dotson, Gates, Hanga, Kraag e Tomic.

Dotson segna il primo canestro del match in penetrazione, superando una difesa solida di Ellis, e poco dopo Tomic sfrutta i suoi 217 cm per realizzare un semigancio di pregevole fattura. Cale sblocca i bianconeri con un palleggio, arresto e tiro. Hanga, Tomic e Kraag portano il punteggio sul 2-11, costringendo coach Galbiati a chiamare timeout. Hanga sigla il +12, Bayehe risponde con una schiacciata a due mani, ma Dotson è inarrestabile in questo primo quarto. L’attacco catalano funziona davvero bene, con ottime percentuali anche dall’arco, e i bianconeri provano a restare in scia grazie a Žukauskas, Ford e Niang. Il primo quarto si chiude con un gran canestro di Robertson sul 17-30.

Cale segna i primi due punti del secondo quarto con un palleggio, arresto e tiro dalla media distanza. Pecchia ruba palla e manda Mawugbe a schiacciare. Robertson realizza una tripla fuori equilibrio, e Hanga aggiunge un’altra tripla per il +15. Continua l’incredibile serata balistica di Badalona, ma Trento reagisce con il solito Žukauskas e con Niang, accorciando sul -9 e costringendo coach Miret al timeout. Trento inserisce ‘Eigi’ nel ruolo di centro, e Niang segna per il 37-43. I bianconeri si avvicinano ulteriormente e al 20’, il punteggio è 43-46.

Pustovyi apre il secondo tempo con una schiacciata, ma Lamb risponde immediatamente. La partita prosegue a strappi, finché Kraag mette a segno una gran tripla per il 47-53. Mawugbe non ci sta e risponde con una schiacciata dopo un ottimo ‘pick and roll’, mentre Ford riporta i bianconeri sul -2. Il solito Kassius Robertson segna una gran tripla, e Pustovyi sfrutta i suoi centimetri per il +7. Jordan Ford accorcia le distanze con due liberi e una tripla in transizione, avvicinando di nuovo l’Aquila. Sul finale del terzo quarto, Robertson fissa il punteggio sul 60-66.

Hanga segna ancora da tre punti ma Jordan Ford risponde con un difficilissimo lay-up. Robertson è inarrestabile e Badalona vola sul +13. Lamb segna 5 punti in fila e Pecchia infiamma i 2.916 de “Il T Quotidiano Arena”, timeout Penya. “Pech “e Ellis per il -2 ma poi Dotson segna due canestri difficilissimi. Clutch time super tirato con Trento che torna a -3, Tomic segna un tiro libero poi Lamb segna una tripla fondamentale sul 81-82 a 1 minuto dalla fine. Pecchia fa +1, la lotteria dei tiri liberi premia i bianconeri che vincono 87-85.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 87

JOVENTUT BADALONA 85

(17-30, 43-46; 60-66)

Dolomiti Energia Trento: Ellis 6, Cale 6, Ford 14, Pecchia 11, Niang 8, Forray, Mawugbe 6, Lamb 22, Bayehe 2,Žukauskas 12. Coach Galbiati.

Joventut Badalona: Kraag 9, Dotson 14, Busquets 5, Ribas, Van Der Vuurst 4, Bray-Gates 3, Pustovyi 9, Vives, Platteeuw N.E., Robertson 12, Tomic 17, Hanga 12. Coach Miret.

Paolo GALBIATI (Coach Dolomiti Energia Trentino): «Sono molto contento della vittoria, era difficilissimo giocare contro una squadra come Badalona, perché non c’è nessuna squadra in Italia che ha due lunghi così alti e chiude così bene l’area. Abbiamo fatto un brutto primo quarto ma i nostri tifosi ci hanno spinto in questa grandissima rimonta guidata da Pecchia».