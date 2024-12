DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * BASKET: «TRENTO LOTTA, MA GRAN CANARIA HA LA MEGLIO (70-81) NEL ROUND 10 DI BKT EUROCUP»

23.08 - martedì 3 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Trento lotta ma Gran Canaria ha la meglio nel Round 10 di BKT EuroCup.

La Dolomiti Energia Trentino lotta con determinazione nonostante una serata complicata al tiro, ma Gran Canaria si impone 70-81 grazie a una straordinaria prestazione di Homesley. I bianconeri partono meglio, arrivando anche a +5, ma la difesa degli ospiti cresce di intensità, mettendo Trento in difficoltà e costringendola a diverse palle perse. Nonostante una buona costruzione di tiri aperti, i bianconeri faticano a segnare, mentre Gran Canaria, anche contro ottime difese, riesce comunque a trovare soluzioni offensive efficaci. Gli ultimi biglietti per la sfida contro la Virtus Bologna, in programma domenica 22 dicembre alle 20:00, sono disponibili presso l’Aquila Store e online sul circuito Vivaticket.

LA CRONACA – La Dolomiti Energia Trentino parte con: Ellis, Cale, Pecchia, Lamb e Bayehe mentre Gran Canaria risponde con: Albicy, Thomasson, Brussino, Shurna e Tobey.

Tobey inaugura il match con i primi due punti, ma Žukauskas risponde in fly-by, regalando il primo vantaggio all’Aquila. Gran Canaria replica immediatamente con un altro canestro di Tobey e una tripla di Shurna, portandosi sul 3-7. Cale accorcia con un canestro da due punti, ma Albicy risponde con un gioco da tre punti che ristabilisce le distanze. Cale si accende, segnando cinque punti consecutivi per il 10 pari, seguito da un elegante jumper dalla media di Lamb. Ford aggiunge due punti per il +5 bianconero, ma subito dopo Niang commette un fallo su Homesley, che converte i due tiri liberi. Brussino completa la rimonta ospite con una tripla per il pareggio. Il primo quarto si chiude sul 22-19 per Trento, grazie ai tiri liberi realizzati da Bayehe negli ultimi istanti.

Lamb apre il secondo quarto con un perfetto 3/3 dalla lunetta, ma Tobey risponde immediatamente con cinque punti consecutivi, riportando Gran Canaria a -1. Shurna firma il sorpasso, costringendo coach Galbiati a chiamare time out per riorganizzare i suoi. Ellis attacca il ferro con decisione, ma Gran Canaria risponde con una perfetta circolazione di palla, conclusa da una tripla spettacolare di Homesley dopo lo scarico di Tobey. Ancora Homesley colpisce dall’arco, e insieme a Shurna porta la squadra di coach Lakovic sul +6, obbligando Galbiati a fermare nuovamente la partita con un altro timeout. Brussino punisce ancora dall’arco, ma Cale replica con una tripla che ridà fiducia a Trento. Tuttavia, i bianconeri sprecano diverse occasioni dalla lunetta, e al termine del primo tempo il punteggio è 40-45 a favore di Gran Canaria.

Shurna inaugura la ripresa con un canestro sulla sirena dei 24 secondi, seguito da un difficilissimo fadeaway di Pelos. Gran Canaria prende il largo con una tripla di Albicy e una schiacciata di Brussino, volando sul +16 e costringendo coach Galbiati a chiamare timeout. Dopo quasi quattro minuti di siccità, Žukauskas sblocca i bianconeri, seguito da Ford che accorcia ulteriormente con un canestro per il 46-56, spingendo coach Lakovic a fermare il gioco con un timeout. Ford ruba palla e aggiunge altri due punti, ma Gran Canaria risponde con Conditt, che finalizza un ottimo pick-and-roll, e Homesley, che ristabilisce la doppia cifra di vantaggio. Trento prova a rientrare, arrivando a -7, ma Homesley, in serata di grazia, segna un’altra tripla complicatissima, mantenendo Gran Canaria in controllo. Il terzo quarto si chiude sul 56-66 a favore degli ospiti.

Trento fatica a trovare spazi contro il solido muro difensivo di Gran Canaria, e Alocén si prende la scena con sei punti consecutivi, portando gli ospiti sul 56-72. Dopo un digiuno di oltre quattro minuti e mezzo, Niang sblocca i bianconeri con un gioco da tre punti, concludendo un and one in lunetta. Nel quarto periodo, le difese prevalgono e Trento prova a ridurre lo svantaggio, ma non riesce a completare la rimonta. Il match si chiude con il risultato finale di 70-81 a favore di Gran Canaria.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 70

DREAMLAND GRAN CANARIA 81

(22-19, 40-45; 56-66)

Dolomiti Energia Trento: Ellis 6, Cale 12, Ford 17, Pecchia, Niang 7, Forray 3, Lamb 16, Bayehe 3, Placinshi N.E,Žukauskas 6. Coach Galbiati.

Dreamland Gran Canaria: Kljajic, Conditt IV 9, Homesley 15, Albicy 8, Brussino 10, Salvò 1, Alocén 6, Pelos 2, Shurna 9, Tobey 11, Thomasson 8, Diop 2. Coach Lakovic.

Paolo GALBIATI (Coach Dolomiti Energia Trentino): «È molto difficile giocare contro Gran Canaria perché sono una squadra fisica, con molto talento ed esperienza con delle rotazioni molto lunghe. Mi è piaciuto lo spirito dei miei ragazzi, abbiamo sbagliato molti tiri aperti e lay up mentre in difesa ci hanno punito su ogni nostro errore. Siamo andati in difficoltà con la loro fisicità ma questo è il livello di EuroCup e quindi dobbiamo far meglio per vincere. Ora abbiamo quattro trasferte che ci permetterà di stare tanto insieme e migliorare ancora di più la chimica del gruppo».