DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * BASKET: «QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA, SUPERATA REGGIO EMILIA 84-63»

23.08 - sabato 3 maggio 2025

Quinta vittoria consecutiva e ventunesima in regular season per una splendida Dolomiti Energia Trentino, che parte forte e non si volta più indietro contro una Reggio Emilia incapace di rimontare. Dopo un avvio a rilento — solo due punti segnati nei primi quattro minuti — i bianconeri ingranano e allungano con autorità fino all’84-63 finale.

Prestazione di altissimo livello per Jordan Ford, autore di 18 punti con un eccellente 6/8 dal campo. Ottimo anche Quinn Ellis, che chiude con 15 punti, 8 rimbalzi e 4 assist, e per Martynas Zukauskas, protagonista con 13 punti e 5/8 al tiro. Alla UNA HOTELS Reggio Emilia non bastano i 14 punti del giovane talento Faye e i 10 a testa di Winston e Cheatham. Una vittoria pesantissima per l’Aquila, che consolida la propria posizione tra le prime quattro della classifica, davanti al tredicesimo sold out consecutivo.

LA CRONACA

La Dolomiti Energia Trentino parte con: Ellis, Cale, Pecchia, Lamb e Mawugbe mentre Reggio Emilia risponde con: Uglietti, Barford, Vitali, Cheatham e Faye.

Ellis sblocca la sfida sfruttando il blocco di Mawugbe e si arresta per un preciso tiro dalla media. Cheatham risponde subito dopo un rimbalzo offensivo. Faye finalizza il lob di Barford con una poderosa schiacciata e poco dopo appoggia altri due punti al vetro. Ma Anthony Lamb accende il pubblico con una gran tripla dall’angolo, poi mette a sedere Barford e segna un jumper dalla media per il 7-6. Ford realizza due liberi (2/2), Uglietti risponde, ma Zukauskas replica con una tripla pesante servita da Ellis. Bayehe fa bottino pieno in lunetta (2/2), poi Niang prima schiaccia a due mani e subito dopo appoggia il canestro del 18-8. Winston si iscrive al match con un bel reverse, ma Ellis risponde ancora dalla lunetta (2/2), poi Zukauskas ruba palla e vola a schiacciare a due mani. Winston ne aggiunge altri due, ma Mawugbe risponde con un’altra schiacciata poderosa. Lamb chiude il primo quarto sulla sirena con una tripla da campione per il 27-12.

Ford apre il secondo quarto con una tripla spettacolare, poi Barford risponde appoggiando due punti al vetro. Ma è ancora Ford a salire in cattedra: semina il panico nella difesa reggiana e riporta l’Aquila sul +18. L’americano è incontenibile e segna anche un canestro con fallo in acrobazia, un autentico “circus shot”. Cheatham prova a tenere a galla i suoi con una pronta risposta, ma Forray punisce dall’angolo e sul 38-16 coach Priftis è costretto a chiamare timeout. Reggio Emilia reagisce con un gioco da tre punti firmato Winston e un canestro di Barford che accorcia il divario a -16, costringendo stavolta Galbiati al timeout. Alla ripresa, Ellis cancella il layup di Barford con una stoppata clamorosa, e in transizione Zukauskas colpisce ancora da tre. Reggio prova a restare in partita, ma sulla sirena Lamb firma il canestro che chiude il primo tempo sul 48-31 per Trento.

Faye apre il secondo tempo con due punti sotto canestro, seguito da Ellis che realizza dalla lunetta. Barford risponde con una tripla che riporta Reggio sul -13 (49-36). Ma Zukauskas, glaciale dall’angolo, colpisce ancora dalla lunga distanza. Faried prova a tenere vivi i suoi appoggiando al vetro e facendo 2/2 ai liberi per il 53-40. Zukauskas continua a essere una spina nel fianco della difesa reggiana e segna un gran canestro in “up & under”, prima che Ellis infili la tripla del +18 (58-40), forzando coach Priftis a fermare il gioco con un timeout. Al rientro, Faried usa tutto il suo fisico per segnare altri due punti, ma è ancora Ellis a rispondere con un’altra tripla, seguito da Ford che realizza il canestro del 63-42 con un elegante “cameriere”. Sullo scadere del quarto, Cheatham trova la tripla del 64-47 che chiude la terza frazione.

Smith apre l’ultima frazione con due liberi a bersaglio, ma Cale risponde subito “from downtown” con una tripla che infiamma il palazzetto. Uglietti replica immediatamente, poi Ellis segna in reverse, ma ancora Uglietti tiene vivi i suoi. Pecchia è preciso dalla lunetta (2/2), Ellis si prende spazio e segna dalla media per il nuovo +18. Cheatham prova a scuotere Reggio con un bel canestro in palleggio, arresto e tiro, ma Myles Cale risponde con una poderosa schiacciata per il 75-57, costringendo coach Priftis al timeout. Al rientro, Vitali taglia in backdoor e appoggia due punti, ma Ford replica subito e poi serve Mawugbe per l’alley-oop chiuso con una schiacciata a due mani per l’80-62. Nel finale, Trento gestisce il vantaggio con grande maturità e chiude la partita sull’84-63, conquistando una vittoria fondamentale per raggiungere le prime quattro posizioni.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 84

UNA HOTELS REGGIO EMILIA 63

(27-12, 48-31; 64-47)

Dolomiti Energia Trento: Ellis 15, Cale 5, Ford 18, Pecchia 2, Niang 7, Forray 5, Mawugbe 4, Lamb 13, Bayehe 2, Zukauskas 13. Coach Galbiati.

UNA HOTELS Reggio Emilia: Barford 7, Winston 10, Faye 14, Smith 4, Uglietti 7, Bonaretti N.E, Fainke N.E., Vitali 4, Faried 7, Grant, Chillo, Cheatham 10. Coach Priftis.

Paolo GALBIATI (Coach Dolomiti Energia Trentino)

«Una bellissima serata per noi. Abbiamo affrontato la sfida con grande serietà, mettendo in campo un’intensità difensiva notevole. È stata una settimana molto positiva, nonostante l’assenza dei ragazzi delle giovanili, ai quali faccio un grandissimo in bocca al lupo per la finale di domani. I complimenti glieli faremo quando rientrano, ma intanto hanno una finale da godersi. Potevamo essere un po’ più disciplinati in attacco, ma l’energia che abbiamo messo in difesa poi si è tramutata in attacco dove potevamo avere una selezione di tiro un po’ più pulita. Ora pensiamo alla trasferta di Napoli, poi vedremo quali saranno gli accoppiamenti playoff. Auguro alla nostra Under 19 di godersi il momento: possono anche passare una notte insonne, ma domani dovranno essere carichi come delle mine. Sono un gruppo molto unito ed è davvero bello vederli giocare».