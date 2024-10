DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * BASKET: «IL TEAM DI TRENTO SUPERA L’HAPOEL SHLOMO TEL AVIV, 79 A 73»

23.10 - mercoledì 23 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Wow! Che impresa! La Dolomiti Energia Trento supera l’Hapoel Shlomo Tel Aviv 79-73. Impresa Trento! Battuta Tel Aviv davanti a 2405 spettatori in visibilio per la performance dei bianconeri. Una super performance difensiva nel contenere una vera e propria corazzata guidata dalla stella NBA Patrick Beverley. 23 di Lamb con i canestri “clutch”, 17 di Ford, 9 di Cale con un vero e proprio “clinic” difensivo sugli esterni dell’Hapoel. La Dolomiti Energia Trentino tornerà in campo domenica a Sassari e mercoledì 30 ottobre contro Ulm. Le prossime partite casalinghe saranno domenica 3 novembre contro Milano, martedì 5 contro Badalona e sabato 9 contro Trieste. I biglietti delle prossime partite della Dolomiti Energia Trentino sono in vendita all’Aquila Store e online sul circuito Vivaticket.

La Dolomiti Energia Trentino parte con: Ellis, Cale, Pecchia, Lamb e Mawugbe mentre l’Hapoel risponde con Motley, Ginat, Wainright Foster e Beverley.

La Dolomiti la sblocca con Cale, Lamb fa 4-0 ma poi si sblocca Tel Aviv con Patrick Beverley. Pecchia in stepback, Mawugbe e Lamb regalano il +6 a Trento. Ginat segna una tripla aperta frontale ma “Tony Buckets” ancora una trova la soluzione offensiva realizzando altri due punti in sottomano. Ford per il 14-7 e timeout Hapoel. Torna sul parquet anche Žukauskas e poco dopo Forray segna la tripla del +9, Ginat replica e Niang segna un canestro e fallo. Anche Žukauskas trova due punti in palleggio arresto e tiro per il 22-12. Il primo quarto termina sul 26-18.

Niang sblocca il secondo quarto con una tripla dall’angolo ma replica subito dopo con la stessa moneta Caboclo. L’asse Beverley/Motley rende difficile la vita della difesa trentina e con l’and 1 del lungo ex Fenerbahce Tel Aviv ritorna sul -5. Sale la difesa di Tel Aviv e con Beverley in lunetta e il tonnellaggio sotto canestro di Motley il gap diminuisce fino al -1. Motley opera il sorpasso e Galbiati è costretto al timeout. Ellis riporta i bianconeri avanti sbloccando il punteggio dopo i soli 5 punti in 6 minuti e il canestro di Mawugbe costringe coach Dedas al timeout. Ford segna una tripla sulla sirena infiammando i 2405 spettatori e Lamb replica subito dopo. Il secondo quarto termina sul punteggio di 41-38.

La fisicità dell’Hapoel è impressionante ma Lamb segna dall’angolo. Replica Foster subito dopo e Motley ne segna altri due regalando il +1 all’Hapoel. Trento ritrova la via del canestro con 4 punti in fila di Lamb e Cale ma Foster la pareggia con una tripla difficilissima. Ragland con la tripla sulla sirena regala il vantaggio sul 57-58 alla fine del terzo quarto.

Prova a scappare l’Hapoel Tel Aviv a inizio quarto periodo con parziale di 8-0 firmato Foster costringendo Galbiati al timeout. Trento prova a rifarsi sotto con Lamb rientrando a -5 a cinque minuti dalla fine. Trento non molla e con i tiri liberi di Lamb e Mawugbe torna a -2. Ford la pareggia ma Motley trova altri due punti dal post basso. Cale segna una tripla con il fallo che infiamma il “Il T Quotidiano Arena”. Finale thrilling perché con il canestro di Lamb a 32 secondi dalla fine il risultato è di 75-73. Wainright tira da tre punti ma viene stoppato da Lamb che subito dopo subisce fallo e converte in lunetta. Il finale è 79-73 per la Dolomiti Energia Trento.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 79

HAPOEL SHLOMO TEL AVIV 73

(26-18, 41-38; 57-58)

Dolomiti Energia Trento: Ellis 4, Cale 9, Ford 17, Pecchia 2, Niang 9, Forray 3, Mawugbe 8, Lamb 23, Bayehe,Žukauskas 4, Hassan N.E. Coach Galbiati.

Hapoel Shlomo Tel Aviv: Motley 16, Ragland 8, Ruina, Timor 3, Blayzer, Foster 18, Beverley 7, Wainright 5, Yaacov, Ginat 10, Bentil N.E., Caboclo 6. Coach Dedas.

Paolo GALBIATI (Coach Dolomiti Energia Trentino): «Sono veramente felice e orgoglioso per la prestazione dei miei ragazzi. Devo ringraziare tutto il mio staff perché hanno fatto un lavoro eccellente. Dopo la partita di Istanbul abbiamo fatto una grande prestazione a Treviso e ci tenevamo a replicare in EuroCup. Cale ha fatto un lavoro clamoroso in difesa da cinque stelle coronata dalla tripla nel finale. Questa sera ci godiamo la vittoria e da domani prepariamo la sfida a Sassari».