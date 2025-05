DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * BASKET: “È VICECAMPIONE D’ITALIA, MEDAGLIA D’ARGENTO ALLE FINALI NAZIONALI UNDER 19”

22.30 - domenica 4 maggio 2025

La Dolomiti Energia Trentino è vicecampione d’Italia Under 19.

Un percorso straordinario per i giovani bianconeri, che conquistano una meritatissima medaglia d’argento alle Finali Nazionali Under 19. La squadra di coach Molin, partita dal terzo posto nel girone, ha saputo crescere partita dopo partita: ha superato lo spareggio contro la Scaligera Verona, approdando ai quarti di finale, dove ha messo in campo due prestazioni di altissimo livello. Prima la vittoria contro Fulgor Fidenza per 66-61, trascinata da uno strepitoso Cheickh Niang, poi il successo in semifinale contro la Stella EBK Academy per 56-51, con un Denis Badalau decisivo.

Nella finalissima scudetto, Trento parte forte e va subito in vantaggio, ma nel finale del secondo quarto l’Olimpia Milano ribalta l’inerzia e chiude avanti di tre. Il break decisivo arriva sul finire del terzo periodo, quando Milano allunga in maniera definitiva: il punteggio finale è 82-61, ma non cancella l’impresa dei bianconeri. Un traguardo importante, frutto di talento, sacrificio e spirito di squadra e Denis Badalau è stato inserito nel primo quintetto delle Finali Nazionali Under 19 ed è il miglior realizzatore della competizione.

Rudy GADDO (Direttore Sportivo Dolomiti Energia Trentino): «Siamo orgogliosi del percorso che i ragazzi e lo staff sono riusciti a fare in queste Finali. Con lo spirito e l’atteggiamento che hanno messo in campo hanno rappresentato il club in maniera esemplare, crescendo di giorno in giorno anche dal punto di vista tecnico».

Marco CRESPI (Direttore della Dolomiti Energia Basketball Academy): «Un percorso e un risultato splendido. Un applauso a tutto lo staff, ad ogni ragazzo. A quelli che erano a Roma, a quelli che seguivano con passione a Trento, a quelli che sceglieranno di “Vivere a Trento”. Qualcosa di bello costruito in un Club speciale per visione. Keep pushing».

Giovanni MOLIN (Head Coach Dolomiti Energia Trentino U19): «Abbiamo disputato una grande partita, e credo sia giusto riconoscere la vittoria a una squadra che ha dimostrato di essere la più forte non solo in questa settimana, ma lungo tutto l’arco della stagione. Siamo comunque molto orgogliosi di essere arrivati fino alla finale e di averla giocata con la giusta energia, con lo spirito giusto e con il piacere di stare in campo insieme. Siamo davvero soddisfatti della stagione che abbiamo fatto».