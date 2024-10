DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * BASKET * «AD ISTANBUL LA SQUADRA DI TRENTO PERDE 110-70, NEL ROUND 4 DI BKT EUROCUP»

20.45 - mercoledì 16 ottobre 2024

ISTANBUL – La Dolomiti Energia Trentino cede allo strapotere del Bahcesehir perdendo 110-70 nel Round 4 di BKT EuroCup. Per l’Aquila Basket Trento il top scorer è Ford con 16 punti a seguire i 13 di Bayehe e Lamb. L’MVP è Tai Odiase con 24 punti seguito da Massinburg con 20 punti. La Dolomiti Energia Trentino scenderà in campo domenica 20 ottobre alle 19:00 in trasferta contro la Nutribullet Treviso e poi tornerà a “Il T Quotidiano Arena” in una affascinante partita contro l’Hapoel Tel Aviv in programma mercoledì 23 ottobre alle 20:00.

LA CRONACA – La Dolomiti Energia Trentino cambia lo Starting Five partendo con Pecchia al posto di Niang insieme a Ellis, Cale Lamb e Mawugbe

Lamb sblocca l’incontro con un long two dall’angolo e poco dopo replica con un fadeaway. Massinburg parte molto forte e porta il Bahcesehir in vantaggio e con Bouteille il parziale dice 9-6. Cale e Niang riportano l’Aquila avanti nel punteggio e con Lamb Trento è sul 11-14. Controparziale del Bahce interrotto dalla tripla di Ford e con il gancio sulla sirena il primo quarto termina 26-25.

Ponitka appoggia i primi due punti del secondo quarto, Simonovic converte entrambi i tiri liberi e con i canestri di Cavanaugh e Odiase i turchi volano sul 36-27. Continua il parziale con Ponitka, Massinburg e Odiase e Galbiati è costretto a chiamare il timeout sul 42-27. Bayehe sblocca i bianconeri con una super schiacciata ma la qualità dei turchi è veramente alta e il gap aumenta fino al +24 di fine primo tempo sul 63-39.

Il Bahcesehir continua a trovare i tiri dalla lunga distanza con ottime percentuali anche all’inizio del terzo quarto. Trento trova dei punti con Cale e Lamb ma il Bahcesehir trova sempre la via del canestro. Due triple in fila di Ford fanno chiamare timeout a coach Radonjic sul 76-53. Il terzo quarto termina sul 83-55.

Niang segna il primo canestro del quarto subendo anche il fallo di Ponitka. Il Bahcesehir continua a dominare a rimbalzo e continua ad ampliare il gap tra le due squadre. Entra anche Hassan in campo che esordisce così in EuroCup. 110-70 il finale a Istanbul.

BAHCESEHIR COLLEGE ISTANBUL 110

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 70

(26-25, 63-39; 83-55)

Bahcesehir College Istanbul: Smith 9, Hazer 7, Massinburg 20, Hatali 7, Ilyasoglu 2, Mutaf, Simonovic 10, Ponitka 9, Odiase 24, Cavanaugh 10, Bas, Bouteille 12. Coach Radonjic.

Dolomiti Energia Trento: Ellis 4, Cale 9, Ford 16, Pecchia, Niang 9, Forray 4, Mawugbe 2, Lamb 13, Bayehe 13, Hassan. Coach Galbiati.

Paolo GALBIATI (Coach Dolomiti Energia Trentino): «Loro hanno giocato benissimo e noi siamo stati pessimi. Siamo giovani e senza esperienza però dobbiamo assolutamente far meglio. Non possiamo competere a questo livello se giochiamo così poca intensità e se non catturiamo rimbalzi. Mi scuso con tutti i nostri tifosi».