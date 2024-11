DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * AQUILA BASKET: «I BIANCONERI MANTENGONO L’IMBATTIBILITÀ IN CAMPIONATO, CON UN NETTO 91-57 CONTRO L’OLIMPIA MILANO»

21.18 - domenica 3 novembre 2024

Una serata che la Dolomiti Energia Trentino farà fatica a dimenticare! Con un netto 91-57 contro l’Olimpia Milano, i bianconeri mantengono l’imbattibilità in campionato. È stata una sfida epica, con uno straordinario Toto Forray che ha chiuso la partita con 16 punti, risultando il top scorer della serata. Ben cinque giocatori di Trento sono andati in doppia cifra: oltre a Forray, Ellis con 10 punti, Cale 15, Bayehe 12 e Žukauskas 13. Le prossime partite per i bianconeri saranno martedì 5 novembre contro Badalona e sabato 9 novembre contro Trieste. I biglietti per le prossime sfide della Dolomiti Energia Trentino sono disponibili all’Aquila Store e online sul circuito Vivaticket.

LA CRONACA – La Dolomiti Energia Trentino parte con: Ellis, Cale, Pecchia, Lamb e Mawugbe mentre Milano risponde con: Bolmaro, Tonut, Brooks, Mirotic e Caruso.

Mirotic segna i primi due punti della partita, Leday replica, ma poi è Ellis a infiammare i 4000 tifosi bianconeri. Milano si porta sul 2-8 con canestri di Tonut e Mirotic vicino al ferro, e Brooks chiude il parziale con una tripla sulla sirena per il 4-11. Niang, Mawugbe e Pecchia riportano Trento a -1; Brooks segna ancora, ma Žukauskas pareggia con una tripla dall’angolo. Ricci risponde con un tiro da tre, a cui replica subito dopo Cale per il 18 pari. Forray segna la tripla che chiude il primo quarto sul 21-18.

Forray apre anche il secondo quarto con una penetrazione da due punti, e Žukauskas dall’angolo costringe coach Messina al timeout sul 26-18. Ford in transizione, un appoggio e un eurostep di Lamb regalano il +15 ai bianconeri, spingendo Messina a chiamare il secondo timeout. Cale segna dall’angolo e Trento doppia Milano sul 36-18. Il vantaggio dei bianconeri si estende fino al 41-18 (parziale di 23-0), prima che Milano si sblocchi con Leday in lunetta e un semigancio di Caruso, portando coach Galbiati al timeout. Bayehe sale in cattedra con due roll perfetti, e al 20’ il punteggio è 48-29.

Milano riparte nella ripresa con una difesa intensa, e Brooks sfrutta un buon mismatch segnando due punti in penetrazione. Ellis risponde dall’altra parte con un ‘and-1’ e completa il gioco da tre punti, ma poco dopo Mawugbe commette il suo terzo fallo personale, mandando Bolmaro in lunetta che converte entrambi i liberi. Ellis accende ‘Il T Quotidiano Arena’ con un canestro dall’angolo, ma Brooks risponde di nuovo in penetrazione per mantenere Milano a contatto. Bolmaro segna altri punti dalla lunetta, ma Forray risponde con il suo classico floater e poco dopo aggiunge una tripla, portando il punteggio sul 64-41. Il terzo quarto si chiude sul 66-42.

Ford apre la ripresa con un canestro al ferro, seguito da Bortolani che segna in penetrazione e poi infila due triple consecutive, portando Trento sul +30. I bianconeri continuano a regalare spettacolo con tutti gli effettivi e volano sull’87-53, in una serata da sogno per la Dolomiti Energia Trentino. Il risultato finale è 91-57 a favore dei bianconeri.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 91

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 57

(21-18, 48-29; 64-42)

Dolomiti Energia Trento: Ellis 10, Cale 15, Ford 8, Pecchia 5, Niang 6, Forray 16, Mawugbe 2, Lamb 4, Bayehe 12, Žukauskas 13. Coach Galbiati.

EA7 Emporio Armani Milano: Bortolani 7, Couseur, Garavaglia, Tonut, Bolmaro 10, Brooks 13, Leday 8, Ricci 8, Suigo N.E., Flaccadori 2, Caruso 3, Mirotic 4. Coach Messina.

Paolo GALBIATI (Coach Dolomiti Energia Trentino): «È stata una bellissima serata per noi. Milano aveva tante defezioni ed erano molto stanchi per il doppio turno di EuroLeague. Noi abbiamo giocato veramente tutti bene e difeso in maniera eccellente, soprattutto su Mirotic e Leday. Archiviamo questa gran serata perché tra meno di 48 ore siamo in campo di nuovo».