DOLOMITI ENERGIA (TN) * TRENTO CENTRO: «GUASTO ALLA RETE DEL GAS, AL LAVORO I TECNICI DI “NOVARETI“»

16.59 - domenica 2 giugno 2024

In seguito al danneggiamento di una conduttura della rete di distribuzione del gas nella zona di Trento centro, tra via Suffragio, il Castello del Buonconsiglio, via Grazioli e via alla Busa alcune vie di Trento centro saranno interessate anche nelle prossime ore dalla mancanza di gas. Le cause sono in corso di accertamento. I tecnici di Novareti sono al lavoro per ripristinare il servizio. I tecnici di Novareti hanno rilevato l’allarme nel pomeriggio di oggi e sono subito intervenuti. Gli interventi di ripristino sono iniziati tempestivamente, ma richiederanno ancora molte ore per essere ultimati. Solo nelle prossime ore sarà possibile una miglior definizione delle tempistiche per la riattivazione della fornitura.