Dolomiti Energia Holding: Green Bond – Avviso su tasso di interesse, rendimento e prezzo di rimborso anticipato

25 settembre 2025.

Dolomiti Energia Holding (la “Società”) – a seguito della pubblicazione del prospetto informativo (il “Prospetto”) relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione e ammissione alla quotazione e alle negoziazioni sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin) e sul “Mercato Telematico delle Obbligazioni” organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MOT”) del prestito obbligazionario “Up to Euro 200,000,000 Senior Unsecured Green Fixed Rate Notes due 9 October 2030” da emettersi da parte della Società (il “Green Bond”), approvato dell’autorità regolamentare irlandese (Central Bank of Ireland) – comunica che il tasso di interesse applicabile al Green Bond è pari al 3,50 per cento per anno. Gli interessi saranno corrisposti su base posticipata con cadenza semestrale il 9 aprile e 9 ottobre di ciascun anno. Il Green Bond sarà offerto per un ammontare iniziale di duecento milioni di euro con possibilità di incremento fino a trecento milioni di euro.

Sulla base del tasso di interesse e tenuto conto del prezzo di emissione pari al 100 per cento del valore nominale, il rendimento del Green Bond sarà pari al 3,50 per cento annuo. Il rendimento indicato in questo paragrafo è calcolato come rendimento a scadenza alla data di emissione del Green Bond (indicativamente il 9 ottobre 2025) e non è un’indicazione del rendimento futuro.

Il Green Bond ha una durata di 5 anni, con l’opzione per la Società di rimborsare anticipatamente il Green Bond a partire dal ventiquattresimo mese successivo alla data di emissione, ai prezzi (Redemption Prices) indicati nella tabella di seguito per ciascun periodo di rimborso (Redemption Period).

Periodo di rimborso

9 ottobre 2027 (incluso) – 9 ottobre 2028 (escluso)

Prezzo di rimborso

101,750 per cento dell’ammontare nominale residuo delle obbligazioni oggetto di rimborso alla data di rimborso

Periodo di rimborso

9 ottobre 2028 (incluso) – 9 ottobre 2029 (escluso)

Prezzo di rimborso

100,875 per cento dell’ammontare nominale residuo delle obbligazioni oggetto di rimborso alla data di rimborso

Periodo di rimborso

9 ottobre 2029 (incluso) – 9 ottobre 2030 (escluso)

Prezzo di rimborso

100 per cento dell’ammontare nominale residuo delle obbligazioni oggetto di rimborso alla data di rimborso

L’offerta del Green Bond avrà inizio il 29 settembre 2025 alle ore 9:00 (CET) e si concluderà il 3 ottobre 2025 alle ore 17:30 (CET), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica. La data di emissione del Green Bond è prevista per il 9 ottobre 2025.

Nel contesto dell’offerta Banca Akros e Equita SIM agiscono in qualità di Joint Bookrunners e di operatori incaricati di esporre le proposte in vendita del Green Bond sul MOT mentre Cassa Centrale Banca agisce nel ruolo di Co-manager.

Ulteriori informazioni relative al Green Bond sono contenute nel Prospetto Informativo messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società https://www.gruppodolomitienergia.it/per-gli-investitori/green-bond.html.

Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno finalità esclusivamente informativa e non sono da intendersi come complete o esaustive. Il presente comunicato non può costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Il presente documento è un comunicato e non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio, come modificato (il “Regolamento Prospetti”).

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un’offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un’offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli “Altri Paesi”).

Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto approvato dalla Central Bank of Ireland (“CBI”) e passaportato in Italia in conformità alle applicabili disposizioni normative (l’“Offerta Pubblica Permessa”).

Al di fuori dell’Offerta Pubblica Permessa, negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo diversi dall’Italia, le obbligazioni saranno offerte e potranno essere sottoscritte solo nei casi di esenzione dalla pubblicazione del prospetto previsti dal Regolamento Prospetti.

Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati ai sensi del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il “Securities Act”), o ai sensi delle corrispondenti leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari ivi menzionati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o nell’interesse di, U.S. person, senza registrazione salvi i casi in cui si ricada nelle ipotesi di esenzione ai sensi del Securities Act. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico delle obbligazioni negli Stati Uniti.

Nel Regno Unito il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di strumenti finanziari e può essere distribuito soltanto ove ricada in una delle ipotesi di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi della sezione 85 del Financial Services and Markets Act 2000 o un supplemento al prospetto ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento Prospetti come recepito nella legislazione domestica ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act 2018. Nel Regno Unito, le obbligazioni non sono destinate a essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a, e non dovrebbero essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a, alcun investitore al dettaglio.

Il prospetto è stato pubblicato e messo gratuitamente a disposizione, unitamente alla traduzione in lingua italiana della nota di sintesi, tra l’altro, sul sito internet https://www.gruppodolomitienergia.it/per-gli-investitori/green-bond.html. Gli investitori non dovranno sottoscrivere alcuno strumento finanziario al quale il presente comunicato si riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto.

Né Banca Akros S.p.A., Equita SIM S.p.A. e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. né i loro amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o rappresentanti assumono alcuna responsabilità di qualsiasi tipo ovvero rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, circa la veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni relative alla Società, alle società dalla stessa controllate o alla stessa collegate, né per qualsiasi perdita derivi dall’utilizzo della presente comunicazione o dei suoi contenuti ovvero in relazione alla stessa.

