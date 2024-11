DOLOMITI ENERGIA HOLDING * CDA: «EBITDA A 530 MILIONI (+140%) / INVESTIMENTI PER 489 MILIONI, 5 VOLTE QUELLI REALIZZATI NEL 2023»

13.06 - mercoledì 13 novembre 2024

DOLOMITI ENERGIA HOLDING: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA RELATIVA AI PRIMI NOVE MESI DEL 2024. Il GRUPPO CAMBIA VELOCITA’ DI CRESCITA INVESTENDO OLTRE 5 VOLTE RISPETTO AL 2023.

· Risultati economici finanziari eccellenti.

· Totale ricavi e proventi consolidati a 1,7 miliardi di euro (1,6 miliardi per lo stesso periodo del 2023).

· Margine operativo lordo consolidato (EbitDa) a 530 milioni di euro

· Risultato operativo consolidato (Ebit) a 475 milioni di euro;

· Risultato di esercizio consolidato a 334 milioni di euro

· Investimenti per 489 milioni, oltre 5 volte quelli realizzati nel 2023;

· Posizione finanziaria netta che raggiunge i 399 milioni di euro, +22% rispetto al terzo trimestre 2023, PFN/EBITDA degli ultimi 12 mesi a circa 0,6.

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Silvia Arlanch, ha approvato oggi gli ottimi risultati relativi ai primi nove mesi del 2024. “Siamo estremamente soddisfatti degli eccellenti risultati conseguiti in questi nove mesi – commenta Stefano Granella CEO del Gruppo – che ci permettono di continuare a tenere un ritmo sostenuto di crescita attraverso accelerazione degli investimenti e ulteriori acquisizioni per la fine del 2024 e ancora per il 2025, consolidando la nostra presenza come leader della sostenibilità”.

Nei primi 9 mesi del 2024, il margine operativo lordo (EBITDA) è cresciuto a 530 milioni di euro registrando un più 140% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tutti i business hanno migliorato le loro performance e in particolare le attività commerciali hanno registrato ottimi risultati così come la produzione idroelettrica che raggiunge i 3,86 TWh rispetto ai 2,08 TWh del 2023.

“Molto soddisfatta dei risultati di questo 2024, frutto sicuramente di un anno eccezionale ma anche di un lavoro di Gruppo importante e dell’inserimento della nuova governance da subito efficace e fattiva di risultati” ha detto la Presidente Silvia Arlanch.

L’incremento della posizione finanziaria netta da 327 milioni del terzo trimestre 2023 ai 399 milioni attuali è parte della strategia di crescita che prevede investimenti mirati a rafforzare la competitività del Gruppo, che mantiene una solidità finanziaria in grado di sostenere il percorso di crescita, rimanendo il rapporto PFN/EBITDA a valori ancora molto bassi per il settore.

Investimenti per 489 milioni di euro oltre 5 volte rispetto allo storico.

In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile il Gruppo Dolomiti Energia ha acquisito il 40% del capitale sociale di Hydro Dolomiti Energia, portando al 100% la partecipazione del Gruppo nella società con un investimento di 366 M€.

Gli investimenti inoltre hanno puntato al potenziamento delle reti di distribuzione elettrica, gas e acqua al fine di renderle sempre più performanti e soprattutto resilienti e capaci di garantire la continuità e la sicurezza del servizio anche a fronte di eventi metereologici estremi, oltre a rendere accessibile il servizio, in particolare per quanto riguarda la distribuzione gas gestita da Novareti, a territori oggi non ancora coperti. Di rilievo anche l’investimento per l’acquisizione del 100% di EPQ, un abilitatore fondamentale della transizione energetica. Sono inoltre proseguiti gli investimenti nella digitalizzazione e nei sistemi informativi, volti a potenziare la capacità operativa del Gruppo e a migliorare i servizi offerti ai clienti.