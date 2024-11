DOLOMITI ENERGIA * ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE: «INDAGINE ALTROCONSUMO, ANCHE QUEST’ANNO ABBIAMO OTTENUTO IL SIGILLO “PROVIDER CONSIGLIATO”»

11.20 - venerdì 15 novembre 2024

Dolomiti Energia ha ottenuto nuovamente il sigillo Altroconsumo come “Provider Consigliato” in Italia per energia elettrica e gas naturale

Dolomiti Energia, la società che fornisce energia e gas a oltre 700.000 clienti in tutta Italia, è ancora una volta ai vertici della classifica italiana dei migliori fornitori di prodotti energetici. È quanto emerge dai risultati dell’indagine condotta da Altroconsumo, che ha designato i migliori fornitori di energia elettrica e gas naturale con servizi su tutto il territorio nazionale. Dolomiti Energia, tra i primi provider secondo l’indagine di customer satisfaction e valutazione dell’informativa precontrattuale di Altroconsumo è presente ai primi posti della classifica fin dal 2019 e anche quest’anno ha ottenuto il Sigillo “Provider Consigliato”.

Dall’indagine emerge con chiarezza che, per poter posizionarsi nei primi posti nella graduatoria di Altroconsumo, un fornitore deve garantire alti livelli di qualità a tutto tondo, ottenendo risultati apprezzabili su tutte le variabili in esame.

Per stilare la classifica, Altroconsumo ha valutato l’informativa precontrattuale e raccolto l’esperienza di oltre 11 mila soci, chiedendo loro quanto fossero soddisfatti del call center, del servizio clienti online, della trasparenza della bolletta e della gestione di eventuali problemi. Inoltre, è stato chiesto di esprimere un giudizio sulla chiarezza e completezza dei contratti e una valutazione complessiva del proprio fornitore.

“Con questa indagine Altroconsumo mette a disposizione dei clienti uno strumento per fare una scelta consapevole considerando non solo la convenienza delle offerte commerciali, ma soprattutto aspetti di servizio e relazione”, ha commentato Donata Dallavo, Direttrice Operations di Dolomiti Energia. “Siamo orgogliosi di essere nuovamente ai vertici di questa classifica. Questo risultato è il frutto dell’ascolto costante delle persone che ci hanno scelto, della cura che mettiamo nel rapporto quotidiano con loro e degli investimenti in formazione e in tecnologie digitali, che permettono al nostro team di garantire un’esperienza eccezionale ai nostri clienti. Questo premio è un incentivo a mantenere elevato lo standard di qualità e a superare le aspettative continuando a migliorare e a innovare.”