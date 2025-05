DOLOMITI ENERGIA * BASKET: “ VITTORIA 114-89 ANCHE A NAPOLI, 22MO SUCCESSO IN STAGIONE DA RECORD”

23.24 - sabato 10 maggio 2025

I bianconeri vincono anche a Napoli firmando il ventiduesimo successo in una stagione da record.

NAPOLI – Non poteva esserci modo migliore per chiudere una regular season straordinaria: la Dolomiti Energia Trentino espugna la Fruit Village Arena di Napoli conquistando la sesta vittoria consecutiva e la ventiduesima stagionale.

I bianconeri attendono ora i risultati delle altre partite per conoscere l’accoppiamento del primo turno playoff. Dopo un primo quarto equilibrato, Trento prende il largo nella ripresa grazie a una brillante manovra offensiva, testimoniata dai 31 assist di squadra e dalle 17 triple realizzate. MVP della serata è Jordan Ford, autore di 24 punti con un eccellente 8/9 al tiro e 7 assist. A supportarlo Anthony Lamb con 19 punti ed Eigirdas Zukauskas con 15.

Splendida anche la prestazione di Quinn Ellis, che sfiora la tripla doppia: 6 punti, 11 assist, 7 rimbalzi e 3 recuperi. Per Napoli, il miglior realizzatore è Erik Green con 20 punti, seguito da Leonardo Totè con 15.

È già attiva la vendita in prelazione del pack speciale per abbonati e soci Trust, che comprende entrambe le prime due gare casalinghe: la prelazione sarà disponibile fino a martedì 13 maggio alle ore 23:59. I biglietti singoli per Gara 1 e Gara 2 saranno disponibili da lunedì 12 maggio sempre in prelazione per abbonati e soci Trust, mentre la vendita libera per tutti i posti inizierà da mercoledì 14 maggio.

LA CRONACA – La Dolomiti Energia Trentino parte con: Ellis, Cale, Forray, Lamb e Mawugbe mentre Napoli risponde con: Pangos, Green, Pullen, Zubcic e Totè.

Totè apre le marcature della partita schiacciando su assist alzato da Pangos, che poco dopo realizza anche un floater. Mawugbe sblocca l’attacco della Dolomiti Energia Trentino con una poderosa schiacciata a due mani su assist di Lamb. Totè si rende nuovamente protagonista con un’altra schiacciata in backdoor, mentre Trento fatica a mantenere il possesso, perdendo diversi palloni. Cale però tiene i bianconeri a contatto con una tripla che vale il -1. L

Il sorpasso arriva con Pecchia, servito da Ellis, e poco dopo l’ala italiana firma altri quattro punti consecutivi, costringendo coach Valli al timeout dopo un parziale di 0-9 per Trento. Ellis trova Ford in taglio per un elegante appoggio in reverse, poi Niang è il più lesto a rimbalzo e va a segno in tap-in. Bayehe completa il break con un jumper che vale lo 0-14 di parziale trentino, interrotto soltanto dai liberi di Green.

Il numero 11 partenopeo realizza anche un floater dal centro dell’area, ma Ford risponde con un 2/2 dalla lunetta. Woldetensae accorcia le distanze con una tripla che riporta Napoli a -5, poi Pangos penetra e segna per avvicinare ulteriormente i suoi. Bayehe trova nuovamente la via del canestro con un morbido tiro dalla media, prima che Treier realizzi dall’angolo per Napoli. Lamb replica subito con un appoggio da sotto canestro, fissando il punteggio sul 19-22 al termine del primo quarto.

Treier apre il secondo quarto con una tripla dall’angolo che vale il pareggio, ma Cale risponde subito con una bella penetrazione in cui assorbe il contatto e appoggia al tabellone. Napoli però trova continuità dall’arco: Totè prima e Woldetensae poi firmano due triple consecutive che costringono coach Galbiati al timeout. Al rientro, Lamb realizza due tiri liberi, ma Totè replica immediatamente.

Trento recupera un pallone e vola in contropiede con Ellis che chiude l’azione con una schiacciata a due mani, ma Pullen riporta i padroni di casa a +4. I bianconeri restano agganciati con le giocate di Niang e Bayehe, anche se Pullen continua a colpire per il 36-33. Lamb risponde con una tripla che vale il pareggio, poi Zukauskas piazza un’altra bomba dall’arco che riporta Trento avanti, costringendo stavolta coach Valli al timeout.

Woldetensae, in uscita dal minuto di sospensione, trova la retina ancora da tre punti, ma Ellis confeziona un gran assist per Lamb che appoggia al vetro. Ford segna una tripla pesantissima che vale il +5 Aquila, mentre a fil di sirena è ancora Zukauskas a colpire da lontano per il 39-47 con cui si chiude il primo tempo.

Totè inaugura la ripresa con un appoggio comodo al ferro, ma Lamb replica subito con un elegante reverse. Ancora Totè va a segno, ma Pecchia risponde con un canestro in area. Pangos realizza due liberi, ma è ancora Pecchia a colpire, questa volta in penetrazione. Green firma il 47-53 con un tiro dalla media, ma Lamb risponde con una tripla dall’angolo.

Sul fronte opposto, Green completa un gioco da tre punti. Cale replica con una tripla dalla punta, ma Trento raggiunge subito il bonus e Green capitalizza dalla lunetta. Zukauskas segna un’altra tripla, poi Ellis serve un perfetto assist per la schiacciata di Niang. Lo stesso Ellis ruba palla e va a schiacciare a due mani, regalando alla Dolomiti Energia il massimo vantaggio sul 52-66. Green continua a segnare dalla media distanza, ma Ford piazza cinque punti consecutivi che spingono ancora Trento avanti.

Badalau si iscrive a referto con una schiacciata poderosa, mentre Ford ne aggiunge altri due in contropiede. Napoli prova a restare in partita, ma i bianconeri continuano a rispondere colpo su colpo: Ford segna una tripla pesante per il 64-80. Pullen fa 3/3 dalla lunetta, ma Zukauskas è ancora preciso dall’arco e chiude il terzo quarto sul 67-83.

Mawugbe stoppa Pullen con una gran giocata difensiva e innesca il contropiede chiuso da Forray con due punti facili. Pangos prova a riaccendere Napoli con quattro punti consecutivi, ma Lamb risponde con una tripla pesantissima. Zubcic è presente a rimbalzo offensivo: prima corregge un errore con un appoggio, poi schiaccia a una mano per provare a dare una scossa ai padroni di casa.

Ellis però ruba palla e appoggia il 75-90, costringendo coach Valli al timeout. Al rientro, il copione si ripete: Ellis ruba ancora e va a bersaglio in solitaria. Totè si fa valere nel pitturato con una potente rollata chiusa in schiacciata, poi Green colpisce con il suo classico palleggio-arresto-tiro dal centro dell’area per il 79-92. Trento non si scompone: Badalau centra la tripla, Pullen risponde con la stessa moneta, ma Mawugbe sfrutta il suo atletismo per appoggiare al vetro.

Ancora Badalau, dall’angolo, firma il +19. Woldetensae prova a rianimare i suoi con un appoggio, ma Bayehe e Zukauskas rispondono immediatamente e il tabellone recita 84-106. Green trova la retina dall’angolo, ma Ford replica con due punti veloci. Mabor segna in area, ma ancora Ford risponde. Forray chiude il match con una tripla dall’angolo e il punteggio finale dice 89-114 per la Dolomiti Energia Trentino.

NAPOLI BASKET 89

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 114

(19-22, 39-47; 67-83)

Napoli Basket: Pullen 12, Zubcic 2, Treier 10, Pangos 10, De Nicolao 2, Woldetensae 13, Fiodo, Saccoccia, Egbunu 3, Green 20, Totè 15, Biar 2. Coach Valli.

Dolomiti Energia Trento: Ellis 6, Cale 8, Ford 24, Niang 7, Forray 5, Mawugbe 5, Lamb 19, Bayehe 7, Badalau 8, Zukauskas 15. Coach Galbiati.

Paolo GALBIATI (Coach Dolomiti Energia Trentino): «Parto facendo i complimenti a Napoli: riuscire a conquistare la salvezza dopo una partenza da 0-11 è stata un’impresa. Per quanto riguarda la partita, siamo partiti bene, poi con le rotazioni abbiamo perso un po’ di aggressività e loro sono riusciti a trovare delle triple che gli hanno dato energia.

Siamo comunque usciti bene dal timeout e abbiamo chiuso in maniera eccellente il secondo quarto. All’intervallo ho chiesto ai ragazzi di alzare il livello difensivo, e la risposta è stata ottima: abbiamo fatto un grande lavoro su Pullen, Pangos e Green, anche se ci è sfuggito qualche canestro. In attacco siamo riusciti a correre, muovendo bene la palla».