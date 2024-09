DOLOMITI ENERGIA BASKET TRENTINO * BASKET: «IN VIAGGIO VERSO LIVIGNO PER LA VALTELLINA SUMMER LEAGUE, LE PARTITE IL 5 E 7 SETTEMBRE»

11.41 - mercoledì 4 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

La Dolomiti Energia Trentino è in viaggio verso Livigno per la Valtellina Summer League. Dopo la Melinda Cup vinta contro Verona l’Aquila sarà chiamata a giocare due partite amichevoli in tre giorni contro la Openjobmetis Varese e l’Acqua S. Bernardo Cantù rispettivamente il 5 settembre alle ore 18:00 e il 7 settembre sempre allo stesso orario.

Per i bianconeri, dopo aver affrontato Verona nel precedente scrimmage di preseason, si tratta di altri due test importanti per valutare i progressi del duro lavoro in palestra di questi giorni e il processo di inserimento dei nuovi arrivi: l’obiettivo sarà quello di dare continuità ai buoni segnali mostrati nelle prime uscite estive cercando di consolidare la propria identità sul campo.

Le avversarie:

Varese: La prima delle due amichevoli è quella contro la Openjobmetis Varese dell’ex di giornata Davide Alviti, che nella scorsa stagione vestiva la canotta bianconera. La formazione varesotta potrà contare per la seconda stagione sul talento del play della nazionale italiano Nico Mannion. Coach Mandorle, inoltre, punta molto sull’atletismo e l’esplosività del lungo nigeriano Kaodirichi Akobundu-Ehiogu e sul talento offensivo di Gabe Brown, Jaylen Hands, Justin Gray e Jordan Harris. Il reparto italiano potrà contare sui giovani Librizzi, Virginio e Assui.

Cantù: Nel secondo scrimmage la Dolomiti Energia Trentino andrà in scena contro l’Acqua S.Bernardo Cantù dell’ex Filippo Baldi Rossi che ha giocato in bianconero dalla stagione 2013 alla stagione 2017 raggiungendo la promozione in Serie A, la semifinale di EuroCup e una finale scudetto. Da questa stagione siede sulla panchina Cantù anche l’ex coach bianco nero Nicola Brienza il cuale potrà contare su tanti giocatori di assoluto livello come Tyrus McGee (già visto più volte nella LBA con Sassari, Venezia, Cremona e Pistoia), Christian Burns, Andrea De Nicolao, Grant Basile e Joonas Riismaa.

Info Pubblico:

Le partite si giocheranno presso il palasport “Pala Teola”, il biglietto (al prezzo di 10 euro) è valido per la singola giornata di emissione: la prevendita è già attiva sul sito https://valtellinasummerleague.it