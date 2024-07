DOLOMITI ENERGIA * “ABBASSA LA BOLLETTA”: «ABBIAMO VINTO L’ASTA DI ALTROCONSUMO, PER L’ELETTRICITÀ A TARIFFA VARIABILE»

09.47 - lunedì 1 luglio 2024

Dolomiti Energia vince l’asta di Altroconsumo “Abbassa la bolletta” per l’elettricità a tariffa variabile. L’asta “Abbassa la Bolletta” – il gruppo di acquisto di Altroconsumo – è stata vinta da Dolomiti Energia per la categoria “fornitura elettricità a tariffa variabile”. La società si è aggiudicata questa ottava edizione, che ha visto la partecipare di diversi fornitori di luce e gas selezionati da Altroconsumo – la principale associazione italiana di consumatori – in base alla qualità del servizio ai clienti e alla capacità di fornire energia elettrica al 100% da fonti rinnovabili. Oltre 500 mila famiglie hanno aderito negli anni alle offerte selezionate da “Abbassa la Bolletta” ottenendo un risparmio medio stimato in 250 euro annui. L’edizione 2024 del gruppo di acquisto “Abbassa la Bolletta” permetterà ai consumatori interessati di aderire gratuitamente al gruppo d’acquisto a partire dal 27 giugno e godere così di tariffe esclusive contrattate da Altroconsumo.

“Questo risultato è una ulteriore conferma del nostro ruolo di player di primo piano nel settore energetico a livello nazionale”. – ha dichiarato Romano Stefani, Direttore Mercato di Dolomiti Energia – “Sarà massimo l’impegno che metteremo in campo per essere il miglior partner anche per i clienti di “Abbassa la bolletta”, fornendo energia 100% rinnovabile certificata, tariffe fra le più competitive d’Italia e soluzioni energetiche innovative.”