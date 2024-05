DJ “ENA“ * “ESCAPE WITH ME TOUR 2024“: «APPUNTAMENTO ALLA “BASIS VINSCHGAU“ – SILANDRO (BZ), IL 25 MAGGIO ORE 23.00»

09.47 - martedì 21 maggio 2024

ENA, la prima dj donna professionista dell’Alto Adige, ha recentemente vinto l’Open Beatz Contest alla Fiera Tuning World Bodensee a Friedrichshafen. La DJ ha deciso a suo favore una preselezione ed è riuscita a convincere anche la giuria del concorso di Friedrichshafen, prevalendo su 8 DJ uomini. Ora ENA parteciperà all’Open Beatz, uno dei più grandi festival di musica elettronica dell’Europa centrale. Oltre 150 artisti su 5 palchi e circa 30.000 visitatori sono attesi al festival che si terrà dal 25 al 28 luglio 2024 vicino a Norimberga.

ENA è attualmente in giro per l’Alto Adige nell’ambito del suo ESCAPE WITH ME TOUR 2024 e sarà ospite alla BASIS Venosta il 25 maggio, insieme a rinomati ospiti di Berlino.

Cosa: ESCAPE WITH ME TOUR 2024

Quando: 25 maggio 2024, dalle ore 23.00 (ingresso: 22.00)

Dove: BASIS Vinschgau, Silandro

Con chi: ENA & ospiti Grace Thompson (resident DJ Kitkatclub Berlin) e Drumcomplex (pioniere di techno/ complexed records, Berlino)