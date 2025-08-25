“DISTRETTO FAMIGLIA VALLAGARINA“ ED “EQUIPE DI GRUPPO 78“ * “FESTA DELLO SPORT”: «PER CONOSCE E SPERIMENTARE DIVERSE DISCIPLINE, IL 6/9 (14.00-18.30)»

22.05 - lunedì 25 agosto 2025

“FESTA DELLO SPORT” – Ok, Boomer -Località Giardini di Villa Lagarina – 06 settembre 2025. Orario: 14.00-18.30.

Sabato 06 settembre 2025, in Località Giardini di Villa Lagarina, si terrà la III Edizione della “FESTA DELLO SPORT”, promossa congiuntamente dalle Amministrazioni Comunali di Isera, Nogaredo, Pomarolo e Villa Lagarina e da molte realtà del mondo dell’associazionismo sportivo e non solo, che grazie al Progetto “Ok, Boomer” uniranno le forze per offrire un pomeriggio all’insegna dello sport e del divertimento.

Il Progetto “Ok, Boomer” gestito dalla Cooperativa Sociale Gruppo 78, all’interno delle azioni promosse dal Distretto famiglia Vallagarina, prevede un intervento di rigenerazione urbana, attuato grazie alla presenza di educatori, che non solo garantiscono una sorta di “presidio educativo”, ma che favoriscono le collaborazioni tra le diverse realtà territoriali per accrescere il Benessere delle Famiglie e della fascia giovanile. (www.gruppo78.org).

La “FESTA DELLO SPORT”, nata sotto la spinta dei quattro Comuni, vuole essere opportunità per far conoscere alla comunità allargata le realtà e le associazioni che su questo territorio e non solo, si impegnano per promuovere attività sportive e di movimento per l’intera Famiglia, dal piccolo all’adulto.

L’evento permetterà a grandi e piccini di sperimentare diverse pratiche sportive: sotto l’occhio attento di allenatori e istruttori specializzati si potranno provare sport più conosciuti come il calcio, la pallavolo, l’atletica leggera e il tamburello, ma anche altre pratiche come quelle del karatè, del calisthenic e molti altri. Ci sarà infatti anche uno spazio per sport di altri tempi, come quello della scherma storica e delle bocce, fino ad attività più artistiche e acrobatiche come quelle del ballo liscio e di gruppo e danze con i tessuti.

Ci sarà anche la possibilità per i bimbi più piccoli di provare lo yoga insieme ai propri genitori. Non solo… consigli e attività verranno promosse da uno psicologo dello sport, dai vigili del fuoco e dalla Croce Rossa. Ci sarà anche uno stand dove poter ricevere informazioni sulla card EuregioFamilyPass e poterla stampare gratuitamente. Spazio anche alla conoscenza del territorio con la passeggiata con un gruppo di Volontari e la visita al Filatoio di Piazzo.