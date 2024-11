DISTRETTI FAMIGLIA VALLE DI CEMBRA – FIEMME E VALLAGARINA (TN) * “GIORNATA CONTRO VIOLENZA DONNE”: «A CAVALESE – PALAZZO MAGNIFICA COMUNITÀ (22/11)

19.15 - martedì 19 novembre 2024

“Celebrazione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. Cavalese (Palazzo della Magnifica Comunità) – 22 novembre 2024.

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i Distretti famiglia Valle di Cembra, Valle di Fiemme e Vallagarina confermano il loro impegno con un evento dedicato alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. L’iniziativa mira a valorizzare il lavoro svolto dai tre territori e a rafforzare la rete di supporto e sensibilizzazione, coinvolgendo la comunità in un dialogo costruttivo.

Le tre manager territoriali Mascia Baldessari, Francesca Cenname e Marta Luchini credono e hanno creduto talmente in questo progetto da portarlo alla sua terza edizione “itinerante”: il 2022 ha visto come luogo ospitante il Teatro di Segonzano, il 2023 Castel Pietra di Calliano, il 2024 il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme.

Programma

I partecipanti verranno accolti nelle storiche sale della Magnifica Comunità di Fiemme a partire dalle ore 17.30 e, a seguire, ci saranno gli interventi di apertura di Marta Luchini, manager territoriale del Distretto famiglia Valle di Fiemme, e di Mauro Gilmozzi, Scario della Magnifica Comunità di Fiemme.

Interventi principali

● “Un punto di vista da uomo e padre” – Il consigliere con delega alle politiche familiari del Comune di Calliano Antonio Votta offrirà una riflessione personale su come l’esperienza di paternità e il ruolo maschile possano contribuire a prevenire la violenza.

● “Uomini con modi violenti: un cambiamento possibile” – La mediatrice familiare ALFID Franca Gamberoni approfondirà le possibilità di riabilitazione e cambiamento per uomini che hanno adottato comportamenti violenti.

● Riflessione culturale – La Commissione Pari Opportunità del Comune di Calliano presenterà un momento di riflessione tratto dall’opera di Ovidio, “Ars amatoria,” che analizza come la violenza sia stata rappresentata nella storia e nella cultura.

● Presentazione delle associazioni “Uomini e Padri” e “La Voce delle Donne” – I presidenti delle due associazioni Walter Deflorian e Maria Elena Gianmoena introdurranno le attività delle associazioni, impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla violenza sulle donne.

● Relazioni e comunicazione – Il formatore Andrea Ciresa parlerà dell’importanza di una comunicazione rispettosa e della scelta delle parole come strumenti fondamentali per costruire relazioni sane e non violente.

● Il ruolo del Servizio Sociale nel contrasto alla violenza sulle donne – Le dott.sse Michela Zorzi ed Elisa Rizzi presenteranno i servizi di supporto e prevenzione disponibili sul territorio per le vittime di violenza e per la prevenzione dei comportamenti violenti.

L’evento si concluderà con i ringraziamenti e i saluti finali dei rappresentanti dei tre Distretti Famiglia, rinnovando l’impegno comune nella lotta contro la violenza di genere.

Durante l’evento sarà disponibile un angolo dedicato ai bambini e alle bambine dai 3 agli 11 anni, con attività educative e ludiche, tra cui la caccia al tesoro “Calciatrice o ballerino… posso essere chi voglio!” e letture in base all’età. Lo spazio sarà gestito dalla Cooperativa Sociale Il Pettirosso. L’iscrizione è obbligatoria al numero 351-8986321

Dettagli

Data : 22 novembre 2024

: 22 novembre 2024 Luogo : Palazzo della Magnifica Comunità, Via Scario 1, Cavalese (TN)

: Palazzo della Magnifica Comunità, Via Scario 1, Cavalese (TN) Orario : dalle ore 17:30

: dalle ore 17:30 Info e Iscrizioni :href=”mailto:distretto.famiglia@comunitadellavallagarina.tn.it”>famiglia@comunitadellavallagarina.tn.it (Francesca Cenname)

:href=”mailto:distretto.famiglia@comunitadellavallagarina.tn.it”>famiglia@comunitadellavallagarina.tn.it (Francesca Cenname) distrettofamiglia@comunita.valledicembra.tn.it (Mascia Baldessari)

info@comunitavaldifiemme.tn.it (Marta Luchini)

L’evento vuole essere un’occasione per coinvolgere tutta la comunità, sensibilizzare il pubblico e stimolare il dialogo, perché la lotta contro la violenza sulle donne è una responsabilità di tutti.