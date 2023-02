DEPRETTO (FDI – MORI/TN) * INCONTRO URZÌ – GEROSA: « SOTTOLINEATA L’IMPORTANZA DI TERRITORI E COMUNITÀ DI PARTITO, ALLE ELEZIONI PROVINCIALI SAREMO PROTAGONISTI »

12.34 - sabato 4 febbraio 2023

Nella serata di ieri si è svolto un partecipato incontro organizzato dal Circolo FDI di Mori con iscritti e simpatizzanti, alla presenza dell’On. Alessandro Urzì Commissario provinciale trentino di FdI e della candidata Presidente FDI dott.ssa Francesca Gerosa, accompagnati dal gruppo consiliare comunale (Paola Depretto ed Ernesto Goi). Prima dell’incontro abbiamo effettuato un sopralluogo sul territorio moriano per sottoporre alla dott.ssa Francesca Gerosa alcune tra le più importanti tematiche che necessitano di attenzione e di futura presa in carico e auspicabile soluzione.

Abbiamo visitato l’area Casotte, potenziale polo produttivo e lavorativo, le scuole medie struttura che da anni i cittadini ne chiedono la ristrutturazione assolutamente necessaria e ormai non più procrastinabile, Villa Anna Maria e Palazzo Salvotti, edifici storici, gioielli e fasti di un tempo antico lasciati decadere, l’ex Cantina sociale edificio di grande interesse per la comunità, l’ex Cinema Vittoria, immobili tutti abbandonati e non valorizzati; la via Gustavo Modena con tante attività commerciali chiuse.

Nel corso dell’incontro, abbiamo affrontato alcune problematiche, quali la viabilità e la messa in sicurezza del traffico comprese le ciclabili. Il tema della salute, della medicina di base e dell’assistenza sanitaria; il tema del commercio collegato al turismo, soprattutto quello sportivo, alla luce delle opportunità territoriali e di sviluppo delle nostre comunità perché Mori e la Vallagarina, grazie alle loro bellezze e potenzialità, possono diventare molto competitive e attrattive. Meritano particolare attenzione lo sviluppo del Baldo in termini di collegamento con i territori limitrofi e di valorizzazione del turismo di montagna e la meravigliosa Valle di Gesta.

La serata si è svolta in un clima di grande entusiasmo e di confronto, molti gli interventi costruttivi e stimolanti. È stata una positiva occasione (ve ne saranno altre) per essere ragguagliati dal nostro Commissario sulla situazione politica provinciale in merito alle dinamiche della coalizione che da nessuno dei presenti è stata messa in discussione.

È stata l’occasione per conoscere Francesca Gerosa la quale ha messo a disposizione del partito la sua candidatura a Presidente della Provincia con grande spirito di servizio, coraggio e determinazione. Francesca Gerosa ha sottolineato l’importanza dei territori e della comunità di Fratelli d’Italia e di tutti coloro che si stanno avvicinando al progetto politico che il partito sta mettendo in campo in vista delle prossime elezioni provinciali ove saremo presenti e protagonisti.

E tutto ciò senza dimenticare il valore assoluto della nostra autonomia che mai e poi mai sarà messa in discussione, al contrario, Fratelli d’Italia del Trentino sarà una ferma sentinella a presidio dell’autonomia trentina avendo la prerogativa di essere in diretto collegamento con il governo nazionale e la nostra Presidente Giorgia Meloni.

Paola Depretto

Presidente Circolo FDI Mori