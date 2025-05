DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE * TRENTO – AMMINISTRATIVE 4/5: «CANDIDATI E SOSTENITORI PARTONO DALLE 12 CIRCOSCRIZIONI CON RITROVO DAVANTI AL COMUNE»

15.02 - venerdì 2 maggio 2025

Venerdì 2 maggio nell’ultimo giorno ufficiale di campagna elettorale candidati e sostenitori di Democrazia Sovrana Popolare per Simonetta Gabrielli candidata sindaco hanno corso per le circoscrizioni: partendo da tutte e 12 le circoscrizioni di Trento si sono ritrovati davanti al Comune, ognuno con un nastro di colore diverso, per connettere e collegare tra loro le diverse circoscrizioni di Trento che in questi anni hanno perso ‘collegamento’ con il comune, diventando i municipi circoscrizionali solo meri esecutori e luoghi che ‘approvano’ decisioni prese altrove.

Gli uffici di riferimento sono perlopiù chiusi o aperti solo per pochissimo tempo. Bisogna ridare identità alle circoscrizioni che in passato (9 su 12) erano veri e propri comuni e quindi hanno nella loro cultura e nella loro vita quotidiana bisogno di essere vivi e presenti nelle scelte che poi avvengono a Palazzo Thun. Promotore dell’iniziativa Marco Patton, sostenitore e simpatizzante del partito, che in passato da consilgiere comunale di Trento si è sempre speso molto per la riconoscibilità ed il ruolo delle circoscrizioni stesse.