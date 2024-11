DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE / TRENTINO – ALTO ADIGE * INCENERITORE: «OPERA COSTOSA E POTENZIALMENTE PERICOLOSA, SOPRATTUTTO INUTILE»

15.13 - sabato 30 novembre 2024

Democrazia Sovrana Popolare vuole ribadire l’inutilità di un’opera costosa e potenzialmente pericolosa. Ma soprattutto ribadirne l’inutilità.. Il recente ballo vorticoso tra il vecchio inceneritore e la ‘nuova’ proposta (che proprio nuova non è nel panorama provinciale) gassificatore non tiene conto di quello che per i fuochisti è il terzo incomodo: la raccolta differenziata accompagnata dalla riduzione dei prodotti che diventano rifiuti.

Negli anni Novanta era all’8%, oggi all’80%. Dopo aver tolto l’inceneritore dall’agenda politica ora torna sulle prime pagine dei giornali come un’urgenza non differibile: ma se era inutile quando i dati della differenziata erano notevolmente più bassi, oggi lo è ancora di più.

Bruciare, in qualsiasi modo e in qualsiasi luogo, ha come inevitabile risultato del portare alla riduzione del percorso virtuoso sia ambientale che culturale, innescato dalla gestione della raccolta differenziata. Costruire un qualsiasi impianto significa fermare questo processo e, soprattutto, ridurlo per alimentare l’impianto. Ogni impianto – è noto – ha bisogno di un minimo quantitativo necessario per renderlo ‘efficiente’ e, se tale quantitativo non c’è, va prodotto riducendo la differenziata (o cercando rifiuti altrove)

Questo è dimostrato laddove gli inceneritori esistono (vedi Bolzano). L’accentramento proposto per la gestione dei rifiuti, necessaria per rendere possibile un’inceneritore, va nella direzione di rendere più difficoltosa e meno efficace la raccolta differenziata. La posizione di Democrazia Sovrana Popolare è quella di smettere di far ricadere sui cittadini tutti gli oneri del rifiuto, da una parte con una raccolta differenziata che anziché diventare ‘facile’ rischia spesso di presentare continui ostacoli alla possibilità di renderla virtuosa (insieme anche ad un ciclo di riduzione del rifiuto che non è mai stato realmente percorso con la riduzione degli imballaggi, ad esempio), ed infine con la costruzione di un inceneritore (o gassificatore) che non solo risulta inutile o potrebbe portare a ridurre la differenziata per renderlo efficace, ma potenzialmente pericoloso per la salute (molteplici gli studi indipendenti a sostegno di questo).

Le istituzioni devono esprimere posizioni politiche a favore davvero del bene comune e non della prima economia di comodo. Far pagare ai cittadini, in termini economici e di salute, l’incapacità di esprimere politiche virtuose non può essere la soluzione.

Patrizia Caproni

Democrazia Sovrana Popolare Trentino – Alto Adige