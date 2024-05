16.15 - lunedì 20 maggio 2024

Domani, martedì 21 maggio h 18.30, il presidente di Democrazia Sovrana Popolare Francesco Toscano terrà un comizio in piazza Loreto (Rovereto) a sostegno del candidato sindaco Milo Marsili, della lista Rovereto Cambia! In caso di pioggia, il comizio si svolgerà in via Orefici 9.

*

Democrazia Sovrana Popolare