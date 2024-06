DEMOCRAZIA CRISTIANA – SEZIONE TRENTINA * ELEZIONI EUROPEE: «INVITIAMO A VOTARE LA LISTA SVP, DANDO LA PREFERENZA AL CAPOLISTA DORFMANN»

17.41 - mercoledì 5 giugno 2024

Condividendo la linea politica decisa dal partito nazionale e tenendo conto del particolare contesto regionale, la DEMOCRAZIA CRISTINA TRENTINA invita a votare la lista SVP dando la preferenza (unica) al suo capolista on. Herbert Dorfmann, che all’interno del PPE si richiama alla componente dei partiti democratico-cristiani, quelli di Degasperi, di Adenauer e di Schuman.

L’incontro avuto con Dorfmann a Trento il 30 maggio ha fortemente rafforzato il nostro apprezzamento per la qualità della persona, la sua competenza e il suo impegno, con particolare riferimento alle attività agricole e all’economia della montagna.

La sezione trentina della DC sottolinea alcuni obiettivi che ritiene giusto perseguire con questo voto:

1. L’Unione Europea deve cambiare, non indebolirsi. Essa garantisce non solo la pace tra gli stati europei, ma consente ai popoli europei di agire in sinergia per affrontare le sfide della globalizzazione, che va governata da posizioni di forza per non essere impotenti di fronte alle scelte di grandi stati come la Cina, l’India, la Russia, il Brasile, la Nigeria, l’Indonesia ed altri.

2. Cambiare il suo assetto istituzionale attraverso nuovi trattati, che rivedano le competenze dei diversi organi decisionali. La Commissione dovrebbe mantenere un ruolo esecutivo, ma andrebbero riviste le competenze di Consiglio e Parlamento. Il nuovo modello dovrà essere un giusto mix di modello federale e modello confederale.

3. Consolidare i fondamenti culturali che caratterizzano l’identità europea, le cui principali radici affondano nell’umanesimo cristiano maturato in due millenni di storia. La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo di Strasburgo, emanazione del Consiglio d’Europa, va riformata in tale direzione, superando la deriva relativista che ha assunto in materie eticamente sensibili, come quelle del diritto alla vita e della famiglia. Vanno indirizzati a tale fine anche gli interventi dell’Unione Europea in materia culturale.

4. La Commissione, il Consiglio e il Parlamento contemperino l’obiettivo di garantire la libera concorrenza interna e l’uguale tutela dalla concorrenza sleale esterna con altri obiettivi dei trattati inerenti la riduzione delle disuguaglianze sociali ed economiche, l’uguaglianza delle opportunità, il diritto al lavoro e al giusto riposo, la solidarietà istituzionale in caso di povertà e in generale le tutele sociali, con particolare attenzione a quelle per la famiglia (compresa la sua stabilità) e la natalità, la tutela delle risorse naturali e della salubrità dell’ambiente.