DEMATTÈ (FDI – CONSIGLIERE COMUNALE / TRENTO)  * QUARTIERE VELA: «NUOVA SEGNALAZIONE DI FURTO, IL LOCALIZZATORE PORTA ANCORA ALLA RESIDENZA FERSINA»

Nella prima mattinata di oggi, giovedì 10 luglio, ho raccolto l’ennesima testimonianza sconsolata di una residente di Vela, il mio rione, la quale mi ha informato del furto subito nell’ambito delle pertinenze della propria abitazione la scorsa notte.

E ancora una volta, la terza di cui sono venuto a conoscenza nel giro di pochi mesi, tramite il localizzatore satellitare nascosto all’interno degli oggetti rubati, sono giunti segnali dalla Residenza Fersina!

Dapprima la ragazza rapinata in città la notte di Capodanno, il cui smartphone il giorno successivo lanciava segnali intermittenti ma inequivocabili, proprio dallo stabile di via al Desert. Poi fu la volta di una ragazza di Pergine che si vide rubare una bicicletta di valore dal proprio giardino recintato, bicicletta che dopo un paio di ore e sempre grazie al dispositivo nascosto nel telaio, cominciò a lanciare segnali anche questa volta da via al Desert. In quell’occasione, la malcapitata riuscì a recuperare il mezzo legato ad un palo all’interno del perimetro della Residenza Fersina, letteralmente lanciandosi urlando all’interno dell’area…. trancia alla mano!

Ora quest’ultimo episodio, purtroppo senza risultato, se non con la magra consolazione di aver ritrovato il localizzatore satellitare abbandonato sulle scale interne della struttura di accoglienza.

Alla luce di questi episodi e di tutti quelli dalle medesime dinamiche sicuramente accaduti nell’ultimo periodo e di cui non ho notizia, non posso non ripensare alle parole del Sindaco nell’aula del Consiglio Comunale solo qualche giorno fa, durante la presentazione delle sue linee programmatiche per Trento. Non posso non pensare al perenne e meschino tentativo di trovare forse una qualche giustificazione a certi comportamenti illeciti dei soliti soggetti, con la scusa della mancanza di integrazione, di supporto e della solita e oramai stucchevole questione dell’accoglienza diffusa.

Come ho risposto in aula al Sindaco, continuo e continuerò sempre a sostenere che la propensione ad una vita nell’illegalità da parte di tanti soggetti entrati irregolarmente nel nostro Paese non possa essere sconfitta a suon di baci, abbracci e carezze, ma debba essere affrontata con determinazione e con il massimo rigore. Chi delinque sul nostro territorio deve essere rimandato a casa propria e a spese dei cittadini non deve ricevere nemmeno il “famoso” piatto di minestra! E su questo, Ianeselli non ha mai preso una posizione netta e inequivocabile!

Daniele Demattè – Consigliere Comunale Giorgia Meloni Fratelli d’Italia