DEMATTÈ (FDI – CONSIGLIERE COMUNALE / TRENTO) * CRM: «IL CENTRO DI RACCOLTA DI GARDOLO IN CONDIZIONI CRITICHE, SITUAZIONE CHE LASCIA PERPLESSI»

11.19 - giovedì 28 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Rimango incredulo a fronte delle tante testimonianze fotografiche e video che sto ricevendo in queste ore in merito alla preoccupante situazione all’interno del Centro Raccolta Materiali cittadino di Gardolo, ma ho ragione di credere che verosimilmente la situazione sia la medesima anche negli altri centri dislocati sul territorio comunale.

Cataste di sacchi colmi di vestiti di tutti i generi esposti alle intemperie, box dedicati che stanno letteralmente esplodendo per quanto sono pieni.

A tutto questo si aggiungono anche gli innumerevoli contenitori per la raccolta dell’olio esausto straripanti e posti nel container all’ingresso dello stesso centro, segno evidente come per i vestiti usati che nessuno passa da tempo a raccoglierlo per avviarlo alla filiera del riciclo.

Insomma, una situazione che mi lascia fortemente perplesso anche in considerazione di quanto il nostro territorio abbia fortemente investito negli ultimi vent’anni nella raccolta differenziata, soprattutto grazie al prezioso contributo dei cittadini che con la loro meticolosità, il loro senso civico nonché il grande rispetto per l’ambiente, hanno portato Trento ad essere un esempio virtuoso a livello nazionale nella differenziazione dei rifiuti domestici.

Nei prossimi giorni effettuerò un passaggio in tutti i Centri Raccolta Materiali della città per verificare la situazione, nella speranza che a breve vi sia un graduale ritorno alla normalità. Qualora ciò non accadesse, ritengo doveroso affrontare questa situazione in Consiglio Comunale.

*

Daniele Demattè – Consigliere Comunale Giorgia Meloni Fratelli d’Italia