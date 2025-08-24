DEMATTÈ E URBANI (FDI – CONSIGLIERI COMUNALI / TRENTO) * RAVE PARTY IN MARANZA: «ENNESIMO SFREGIO AL TERRITORIO, IN BARBA A LEGGI E REGOLE»

11.32 - domenica 24 agosto 2025

Come per lo scorso fine settimana, anche in queste ore abbiamo ricevuto numerose segnalazioni in relazione allo svolgimento di un nuovo Rave Party sulla Maranza.

L’ennesimo sfregio al territorio in barba a leggi e regole che evidenzia come oramai la nostra città, grazie alla “proverbiale tolleranza” del centrosinistra, sia divenuta terreno di conquista per chi vuole evadere da una realtà che ci dovrebbe vedere tutti protagonisti a tutela del territorio e di una civile convivenza.

Le testimonianze fotografiche che ci sono giunte evidenziano inoltre una situazione davvero preoccupante in relazione alla sicurezza della montagna cittadina in queste ore. Se da una parte vi è l’aspetto normativo che rende illegali tali eventi, dall’altra abbiamo la situazione relativa al parcheggio selvaggio di veicoli lungo la strada che conduce al Rifugio Maranza, veicoli che impedirebbero persino il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di incendio o emergenza sanitaria.

Su questo aspetto abbiamo incalzato i vertici della Polizia Locale cittadina, perché se da un lato si parla di interventi che realisticamente solo le Forze dell’Ordine sono in grado di eseguire, dall’altra parte stiamo parlando di viabilità e rispetto del codice della strada che si ripercuotono sulla sicurezza collettiva.

Daniele Demattè e Giuseppe Urbani

Consiglieri Comunali Giorgia Meloni Fratelli d’Italia