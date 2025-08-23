DEMATTÈ (CONSIGLIO COMUNE TRENTO – FDI) * SICUREZZA: «ACCAMPAMENTO ABUSIVO AREA EX DEPURATORE ROMAGNANO, VOGLIAMO ARRIVARE ALLA SITUAZIONE MOTORIZZAZIONE?»

11.55 - sabato 23 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La situazione presso il campo abusivo sorto da anni nell’area dell’ex depuratore di Romagnano sta lentamente ma inesorabilmente degenerando. Sulla particella fondiaria insistono ormai tre roulotte e un camper, segno evidente di un insediamento che non solo non viene contrastato, ma che continua ad ampliarsi nel silenzio e nella sostanziale inerzia dell’Amministrazione Comunale e dei vertici della Circoscrizione Ravina – Romagnano.

I residenti lamentano un disagio crescente: da tempo gli occupanti abbandonano con sistematicità sacchi neri di rifiuti indifferenziati all’inizio di via dei Rimoni. Quei sacchi, puntualmente raccolti poco dopo la loro collocazione, rappresentano una palese contraddizione rispetto a quanto affermato dall’Assessore Casonato nella scorsa consiliatura, quando aveva assicurato che non esistesse alcun accordo per la raccolta dei rifiuti prodotti dall’accampamento abusivo. Un fatto che stride e che alimenta la percezione di un atteggiamento ambiguo e tollerante verso chi viola le regole.

Non meno gravi sono i problemi di convivenza con i frontisti, ormai esasperati dal continuo via vai di mezzi lungo la strada di accesso. Insomma, una presenza che mina la serenità quotidiana del quartiere!

A fronte di questa situazione, né l’Amministrazione Comunale né la Presidente della Circoscrizione, Camilla Giuliani, hanno mai dimostrato la volontà di procedere con uno sgombero risolutivo. Anzi: ventilando nei mesi scorsi persino l’ipotesi di una “soluzione” per lo smaltimento dei rifiuti degli occupanti, si sono resi protagonisti di un’inaccettabile arrendevolezza, che di fatto legittima un’occupazione abusiva protratta ormai da oltre cinque anni.

La direzione che si sta prendendo è chiara e preoccupante: ci stiamo avvicinando a una condizione analoga a quella dell’ormai tristemente noto campo abusivo adiacente alla Motorizzazione Civile di Trento, che per anni ha rappresentato e sta rappresentando a tutt’oggi un grande problema di abusivismo e di degrado urbano a poche centinaia di metri dal cuore della città.

E a proposito di Motorizzazione Civile, in considerazione del fatto che proprio sul sedime di tale edificio pubblico dovrebbe trovare collocazione la struttura della nuova funivia di collegamento tra la città e il Monte Bondone, non posso non pensare maliziosamente a dove andranno camper e roulotte attualmente presenti in Lungadige San Nicolò. Non è che si stiano preparando ad un trasloco in massa in quel di Romagnano?

Per queste ragioni ho depositato nelle scorse ore una interrogazione presso la Segreteria Generale del Consiglio Comunale di Trento, chiedendo conto al Sindaco di questa situazione che sta peggiorando di giorno in giorno. Analoga iniziativa verrà portata avanti nei prossimi giorni anche dalla Consigliera Circoscrizionale di Ravina-Romagnano di Fratelli d’Italia, Sandra Camin, che da sempre segue con attenzione e fermezza una vicenda che come detto, da troppo tempo sta compromettendo la serenità dell’abitato di Romagnano.

*

Daniele Demattè – Consigliere Comunale Giorgia Meloni Fratelli d’Italia