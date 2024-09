DEMATTÈ (CONSIGLIERE FDI – COMUNE TRENTO) * SICUREZZA: «MIA REGIA POLITICA DIETRO ALLA PRESENZA MEDIASET IN CITTA? CEFFONE DI IANESELLI A TUTTI I CITTADINI CHE SUBISCONO UNA CONDIZIONE INSOSTENIBILE!»

11.53 - lunedì 30 settembre 2024

LA MIA REGIA POLITICA DIETRO ALLA PRESENZA DI MEDIASET A TRENTO? ENNESIMO CEFFONE DI IANESELLI A TUTTI I CITTADINI CHE DA ANNI SUBISCONO UNA CONDIZIONE CHE ORAMAI È DIVENUTA INSOSTENIBILE!

Non sono sorpreso ma rimango per l’ennesima volta disgustato dalle dichiarazioni di Ianeselli,

secondo il quale vi sarebbe la “regia politica” del sottoscritto per evidenziare solo il “male” della

città, dietro alla presenza delle troupe televisive Mediaset a Trento negli ultimi giorni.

Il Sindaco sa benissimo quanto il sottoscritto sia vicino al territorio e in contatto con i cittadini, visto

che più di una volta si è chiesto anche in aula come mai moltissimi cittadini mi chiamino per

segnalare i problemi della città, anziché telefonare ai servizi comunali preposti. Credevo che a

distanza di anni dall’inizio di questa Consiliatura, Ianeselli si fosse fatto qualche domanda ma

evidentemente mi sbagliavo.

Se proprio vogliamo vedere una regia dietro alla presenza delle troupe di “Fuori dal Coro” e “Dritto

e Rovescio” di Mediaset negli ultimi giorni in città, il Sindaco sappia che sono stati alcuni cittadini

esasperati per la situazione che Trento sta vivendo da troppo tempo e che stanno vivendo loro stessi,

a richiedere l’intervento di un’emittente nazionale, non il sottoscritto! A seguito del servizio di

“Fuori dal Coro” e della narrazione polemica nonchè negazionista del centrosinistra che ne è

scaturita, nella mattinata di ieri, domenica 29 settembre, sono stato avvisato da un cittadino della

presenza degli operatori di Dritto e Rovescio nei pressi della chiesa di S.Antonio in Bolghera. Mi

sono recato subito sul posto e a debita distanza ho osservato tutto il lavoro della troupe, rimanendo

colpito da quante persone, soprattutto anziane, hanno deciso di parlare e di raccontare la situazione

che stanno vivendo.

Nessuna manipolazione, dunque, nessuna mistificazione della realtà, perché in quello è lo stesso

Ianeselli ad essere un vero maestro!

Stessa cosa in via Tommaso Gar, dove uno stretto collaboratore del Sindaco su un mezzo comunale

ha effettuato ben due passaggi per “controllarmi” a distanza dopo aver letteralmente “consumato” il

telefono nell’invio di alcuni messaggi (al Sindaco??), una scenetta che sinceramente mi ha

provocato una grandissima e spontanea risata! Non ho rilasciato interviste né dichiarazioni, ma ho

potuto constatare a distanza la linearità delle riprese e la spontaneità con la quale i cittadini hanno

deciso di parlare.

Personalmente ritengo che al di là delle dichiarazioni di Ianeselli e dei suoi

tentativi di sminuire gli evidenti problemi di sicurezza e degrado della città, causati anche dalla sua

cattiva gestione degli ultimi quattro anni, i cittadini sappiano fin troppo bene come stanno le cose.

Da Consigliere Comunale di Trento, ribadisco ancora una volta che l’unica voce che mi interessa è

quella dei miei concittadini e fino a quando lo vorranno, continuerò a battermi per la nostra città!

Consigliere Comunale di Trento Daniele Demattè – Fratelli d’Italia – A.N