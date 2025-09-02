Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

DEMARCHI (PATT) * TRENTO – ”CAFFÈ CON IL SINDACO”: «PRIORITARIO IL CONTATTO CON I CITTADINI, IN UN COMUNE SEGNATO DA DEGRADO E SICUREZZA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
16.00 - martedì 2 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Iniziativa del Sindaco del Comune di Trento sul ”Caffè con il Sindaco” .” Non voglio polemizzare troppo sull’iniziativa del caffè con il sindaco che in parte sa di campagna elettorale per la presidenza della Provincia Autonoma di Trento, piuttosto voglio soffermarmi sulla positività dell’iniziativa presa da un politico che vuole essere più presente tra la gente.
Noi del Patt grazie alla capillarità sul territorio sappiamo bene che il contatto con le persone è fondamentale per perseguire una politica che possa condurre sempre più in alto la nostra Heimat.

Chiaramente questo impegno deve essere vero e sincero, fatto di incontri in tutte le sedi Circoscrizionali del Comune di Trento cosi che anche il Sindaco Franco Ianeselli possa uscire dal centro storico e percepire i bisogni delle persone e di chi amministra i paesi-Circoscrizioni, che non son fatti solo di ztl, ciclabili e slogan green che lasciano parecchio spazio all’immaginazione.
Il contatto con la popolazione non dovrebbe essere una novità, soprattutto nell’ultimo periodo dove l’intero Comune sta attraversando una situazione difficile per quanto riguarda degrado e sicurezza.”

*

Andrea Demarchi – Patt

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.