DEMARCHI (PATT) * TRENTO – ”CAFFÈ CON IL SINDACO”: «PRIORITARIO IL CONTATTO CON I CITTADINI, IN UN COMUNE SEGNATO DA DEGRADO E SICUREZZA»

16.00 - martedì 2 settembre 2025

Iniziativa del Sindaco del Comune di Trento sul ”Caffè con il Sindaco” .” Non voglio polemizzare troppo sull’iniziativa del caffè con il sindaco che in parte sa di campagna elettorale per la presidenza della Provincia Autonoma di Trento, piuttosto voglio soffermarmi sulla positività dell’iniziativa presa da un politico che vuole essere più presente tra la gente.

Noi del Patt grazie alla capillarità sul territorio sappiamo bene che il contatto con le persone è fondamentale per perseguire una politica che possa condurre sempre più in alto la nostra Heimat.

Chiaramente questo impegno deve essere vero e sincero, fatto di incontri in tutte le sedi Circoscrizionali del Comune di Trento cosi che anche il Sindaco Franco Ianeselli possa uscire dal centro storico e percepire i bisogni delle persone e di chi amministra i paesi-Circoscrizioni, che non son fatti solo di ztl, ciclabili e slogan green che lasciano parecchio spazio all’immaginazione.

Il contatto con la popolazione non dovrebbe essere una novità, soprattutto nell’ultimo periodo dove l’intero Comune sta attraversando una situazione difficile per quanto riguarda degrado e sicurezza.”

Andrea Demarchi – Patt