DEMAGRI (CONSIGLIO PAT – CASAAUTONOMIA.EU) – INTERROGAZIONE * OSPEDALE DI CLES «QUANDO ARRIVERANNO NUOVE RISORSE PER IL SERVIZIO DI PATOLOGIA CLINICA?

Laboratorio analisi dell’Ospedale di Cles: una promessa disattesa, una situazione che peggiora. Un ospedale non si regge soltanto sull’efficienza del pronto soccorso o sulla disponibilità di posti letto. A fare la differenza è il funzionamento complessivo della struttura, che dipende da una rete di servizi essenziali: radiologia, laboratorio analisi, ambulatori specialistici, ma anche cucina, lavanderia, amministrazione. Ogni figura professionale contribuisce alla tenuta del sistema, e ogni carenza indebolisce l’intera catena. Nel maggio 2024, attraverso un’interrogazione in Consiglio provinciale, è stata sollevata la questione delle gravi carenze del laboratorio analisi dell’Ospedale di Cles. In quell’occasione, l’assessore Tonina aveva assicurato un intervento tempestivo: più personale, rispetto della turnistica, attivazione del turno di reperibilità, di notte e nei fine settimana. Ma da allora, la situazione non è migliorata. Anzi, è peggiorata.

A inizio anno, la coordinatrice del laboratorio ha lasciato il servizio, anticipando la fine del proprio percorso lavorativo. Una scelta che, con ogni probabilità, è maturata di fronte all’impossibilità di far fronte alle esigenze del reparto, in un contesto dove il sostegno promesso non è mai arrivato. Oggi, la figura che svolge le funzioni di coordinamento è costretta a coprire anche il ruolo di tecnico di laboratorio, in un contesto sempre più critico.

Il personale è sottoposto a turni in pronta disponibilità sempre più frequenti, con chiamate notturne e festive continue. Era stata richiesta la trasformazione della reperibilità in turno attivo, poiché il numero di chiamate da casa e le ore lavorate non sono più compatibili con un’organizzazione sostenibile. Persistono gravi difficoltà nella gestione dei riposi, nel recupero delle ore e nella fruizione delle ferie. È stato chiesto aiuto a Trento, e attualmente due tecnici salgono a Cles per coprire alcuni turni, ma si tratta di una soluzione tampone, non strutturale.

Le due unità aggiuntive promesse dall’assessore non sono mai state assunte. E questo solleva domande che non possono più restare senza risposta: Perché le decisioni politiche vengono disattese? Perché l’Ospedale di Cles non riceve la stessa attenzione riservata ad altre strutture, come il Santa Chiara? Perché, nonostante concorsi e graduatorie disponibili, non si procede a rinforzare un organico in evidente sofferenza? Da qui la necessità di depositare una nuova interrogazione, auspicando che oltre alla risposta arrivi l’assunzione di personale.

Tra le azioni intraprese in questo anno vi è stata l’attivazione dell’iter della mobilità. Ma i tecnici, dopo aver appreso dei turni di reperibilità notturna e festiva, hanno rinunciato al trasferimento. Del concorso appena concluso non si hanno notizie. Sono quesiti urgenti, che la politica deve affrontare prima che la carenza di organico diventi cronica e insanabile.

Queste ed altre criticità stanno creando forti difficoltà nella gestione delle risorse, e pare che oggi l’unica soluzione prospettata dall’Azienda sia quella di “chiudere alcune stanze di degenza”, che è sinonimo di riduzione dei Posti letto, situazione emersa presso l’Ospedale di Cavalese. Ricordo che lo stesso presidente dell’Ordine dei Medici, in questi giorni, ha dichiarato pubblicamente: “Meno posti letto di quelli attuali non si può avere”. È tempo che la politica ascolti, agisca e dia risposte concrete a chi ogni giorno garantisce la salute dei cittadini, spesso in condizioni sempre più difficili.

Paola Demagri

