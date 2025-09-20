DEMAGRI (CONSIGLIO PAT-CASA AUTONOMIA) – MOZIONE * DENATALITÀ : «SOSTENERE LA MATERNITÀ, UNA PROPOSTA CONCRETA PER INVERTIRE IL DECLINO DEMOGRAFICO»

08.11 - sabato 20 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sostenere la maternità, rispettare i tempi: una proposta concreta per invertire il declino demografico.

Il calo delle nascite non è solo un dato statistico: è una trasformazione profonda che riguarda il futuro delle comunità, l’equilibrio sociale, la sostenibilità dei servizi e la tenuta del sistema economico. In Trentino, come nel resto del Paese, la natalità è in costante diminuzione, e le proiezioni per i prossimi anni confermano un trend preoccupante. Ma dietro ogni numero ci sono scelte individuali, spesso condizionate da fattori economici, sociali e culturali.

Non si tratta semplicemente di “fare più figli”, ma di creare le condizioni affinché ogni gravidanza sia desiderata, consapevole e vissuta con serenità. E questo significa intervenire prima, con politiche di prevenzione, e dopo, con misure di sostegno. Nel 2023, in Trentino, si sono registrate 602 interruzioni volontarie di gravidanza, metà delle quali ha riguardato donne tra i 17 e i 29 anni.

Un dato che impone una riflessione seria: molte giovani donne si trovano ad affrontare una gravidanza in un momento di fragilità, senza un lavoro stabile, senza una casa adeguata, senza servizi che permettano di conciliare tempi di vita e tempi di cura. La politica ha il dovere di intercettare questi bisogni e di agire con strumenti concreti. Non servono slogan, ma scelte responsabili che mettano al centro la persona, la salute, la dignità. Ecco perché la proposta di mozione depositata oggi propone un intervento chiaro:

● Garantire la gratuità dei contraccettivi e dei sistemi protettivi per donne e uomini nella fascia più critica (17–30 anni);

● Promuovere campagne informative rivolte ai giovani, alle scuole e alle famiglie, per diffondere una cultura della maternità consapevole e della salute riproduttiva.

Questa è una politica che guarda al futuro, che non si limita a gestire l’emergenza demografica, ma che investe nel benessere delle persone, nella libertà di scelta e nella possibilità di vivere la genitorialità nel momento giusto, con le giuste condizioni. Una gravidanza non dovrebbe mai essere affrontata nel momento più difficile della vita, ma programmata con serenità, quando ci sono stabilità lavorativa, una casa dignitosa e servizi di conciliazione che permettano a uomini e donne di costruire un progetto di vita condiviso.

La sanità territoriale ha già dimostrato, attraverso il Percorso Nascita, quanto sia efficace una presa in carico continuativa, centrata sulla donna e sulla famiglia. È tempo che la politica ne raccolga il valore e lo rilanci, con una visione ampia e coerente.

Questa mozione si inserisce nel solco dell’Autonomia trentina, che deve saper leggere i bisogni reali della popolazione e tradurli in politiche pubbliche efficaci. La prevenzione, la cura e la riabilitazione sono i tre pilastri sanciti dall’OMS, e devono guidare ogni atto sanitario. La politica miope si accontenta degli slogan. Quella lungimirante costruisce futuro, investendo nella centralità della persona e nella dignità di ogni percorso di vita.

*

Demagri Paola

Consiglio Provincia autonoma Trento – (Movimento Casaautonomia.eu)

///

Egregio Signor Claudio Soini Presidente del Consiglio provinciale

Proposta di mozione

Oggetto: Sostenere la maternità, rispettare i tempi Prevenire significa agire prima che il problema si manifesti.

In politica sanitaria, rappresenta un impegno concreto di chi sceglie di investire non solo nella cura, ma nel benessere quotidiano delle persone. Promuovere stili di vita sani, rafforzare la medicina territoriale, garantire accesso a controlli e screening, educare alla salute: sono tutte azioni che costruiscono una sanità più giusta, sostenibile e vicina.

Il focus dell’azione politica deve essere benessere e salute per tutti e tutte e per ogni fascia d’età. E’ evidente che ogni ambito sanitario può essere affrontato in chiave preventiva , la quale affianca la parte curativa e riabilitativa.

Prevenzione, cura e riabilitazione: tre concetti fondamentali sanciti dall’OMS e che sono il caposaldo di qualsiasi atto erogato dai professionisti sanitari. Il tema centrale di ogni agenda politica oggi, è il calo delle nascite e il suo impatto sulla demografia. Parlando di salute non possiamo ignorare questo ambito e in particolare la tematica che riguarda una questione molto delicata : la prevenzione delle gravidanze non desiderate.

Nel rispetto della volontà individuale, la Legge 194/1978 prevede la possibilità di accedere all’interruzione volontaria di gravidanza e senza entrare nel merito etico, è doveroso soffermarsi sull’aspetto sanitario e sociale. Ogni interruzione di gravidanza è un atto invasivo, che può essere evitato attraverso un’adeguata informazione, accesso ai servizi e supporto dei professionisti sanitari. Secondo i dati ISPAT, nel 2024 in Trentino sono state registrate 602 interruzioni volontarie di gravidanza, metà delle quali ha riguardato donne tra i 17 e i 29 anni. Tabella ISPAT

Questo dato evidenzia la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione, in particolare attraverso i Consultori familiari, che rappresentano il luogo più adatto per offrire supporto, consulenza e assistenza. Al fine di interpretare le politiche sanitarie e attenendosi alle norme statutarie che reggono i criteri dell’Autonomia è fondamentale che la prevenzione anche in ambito riproduttivo, sia garantita in forma gratuita, accessibile a tutte e tutti.

Una politica che investe in questo senso non solo contribuisce a ridurre il numero di interruzioni, ma può anche accompagnare le persone verso una maternità consapevole e desiderata, generando un doppio effetto positivo: tutela della salute e promozione della natalità.

La Politica miope è regolamentata dagli slogan; la politica lungimirante guarda al futuro e alla centralità della persona in tutte le fasi della vita. Tutto ciò premesso il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale 1.a garantire l’accesso gratuito a strumenti di prevenzione per le donne e per gli uomini (contraccezione e sistemi protettivi) 2. a promuovere campagne informative rivolte ai giovani, alle scuole e alle famiglie, per favorire una maggiore consapevolezza sui temi della salute riproduttiva e della maternità consapevole.

Paola Demagri