DEMAGRI (CONSIGLIO PAT-CASA AUTONOMIA) – INTERROGAZIONE * SANITÀ – APSS: «COSTI, QUALI DIFFERENZE TRA “GETTONISTI” E PERSONALE DIPENDENTE?»

06.26 - venerdì 8 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Interrogazione a risposta scritta n. 1109

Oggetto: Il ricorso ai gettonisti visto attraverso i numeri.

A seguito di recenti comunicati inviati alla stampa locale torno a sollevare il tema del ricorso ai cosiddetti “gettonisti” come forma di spreco di risorse economiche nella copertura dei turni in servizi essenziali come Pronto Soccorso, Psichiatria, Casa Circondariale e Punti Nascita. Nei giorni scorsi ho già affrontato la questione, evidenziando il forte squilibrio tra personale assunto stabilmente e la carenza di professionisti, che viene colmata sempre più spesso con incarichi libero professionali a prestazione.

Queste figure, pur garantendo la copertura dei turni, non sono percepite come parte integrante del team di cura e non godono della stessa considerazione professionale da parte dei colleghi dipendenti. Il contratto per prestazioni in libera professione, noto come “gettonista”, si distingue nettamente dagli incarichi libero-professionali previsti dalla L.P. 6 febbraio 1991, n. 4. Si tratta di una formula che, per il professionista, risulta vantaggiosa sia sotto il profilo economico sia per la possibilità di conciliare meglio lavoro e vita privata.

A differenza del personale assunto con contratto subordinato – vincolato a turni, reperibilità e lavoro notturno o festivo – il gettonista, soprattutto in un contesto di grave carenza di organico, gode di un potere contrattuale senza precedenti: può decidere liberamente quando e quanto lavorare, spesso evitando le fasce orarie più gravose La modalità di lavoro a prestazione sta generando una frattura profonda all’interno dei servizi sanitari. I professionisti assunti stabilmente da Apss si fanno carico degli aspetti logistici, organizzativi, mentre i “gettonisti” operano in modo isolato, senza condividere il peso complessivo del servizio. Questa disparità alimenta tensioni tra colleghi, aggravate da differenze contrattuali e retributive marcate.

Si sta così innescando una escalation critica: sempre più operatori scelgono di dimettersi, schiacciati da carichi di lavoro insostenibili e da un clima professionale deteriorato. Il rischio è concreto: la tenuta della sanità pubblica è minacciata sia dalla progressiva riduzione del personale strutturato, sia dall’insostenibilità economica legata al ricorso crescente ai “gettonisti” e alle tariffe elevate che ne derivano. È urgente che la Giunta provinciale e Apss intervengano con azioni concrete, volte a creare condizioni lavorative capaci di trattenere e attrarre personale qualificato.

Servono: valorizzazione delle competenze, possibilità di crescita professionale, un clima motivazionale positivo. Senza queste misure, sarà impossibile invertire la tendenza. Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

1. Quanti professionisti operano attualmente in Apss con incarichi libero professionali a prestazione ( “gettonisti” ) , suddivisi per profilo professionale;

2. In quali Unità Operative o servizi (ospedalieri e territoriali) sono impiegati.

3. Qual è stato il monte ore effettuato dai gettonisti negli anni 2021,2022, 2023, 2024, 31 luglio 2025 e quali sono stati i relativi costi per l’Azienda;

4. Se sono attivi contratti con cooperative di professionisti che erogano prestazioni sanitarie?

5. Qual è la differenza di costo per Apss tra le prestazioni erogate da “gettonisti” e quelle che sarebbero state erogate da personale assunto con contratto di lavoro da dipendente ?

Paola Demagri

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Casa Autonomia)@