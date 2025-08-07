DEMAGRI * (CONSIGLIO PAT – CASA AUTONOMIA) * «CON QUESTA MAGGIORANZA È IMPOSSIBILE COLLABORARE, SERVE UNA POLITICA CHE ASCOLTI I CITTADINI»

19.11 - giovedì 7 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Andate d’accordo!” Il minimo che ogni trentino chiede. Ma con questa maggioranza è impossibile. Quando entrai in politica, avendo seguito con attenzione ciò che accadeva prima del 2018, mi ero illusa che almeno una cosa fosse possibile: soddisfare quella richiesta semplice e profonda che ogni trentino rivolge ai propri rappresentanti – “Ne d’accordi!”. Da allora, ho messo tutto il mio impegno per costruire dialogo, rispetto e collaborazione. E continuerò a farlo, in ogni luogo, in ogni contesto, in ogni circostanza.

Perché avere rispetto per i cittadini significa anche ascoltare le loro raccomandazioni. E torno su questo tema, stimolata da un recente comunicato dell’Assessore Failoni, che – lo dico con ironia – spero qualcuno gli riferisca che l’ho preso come esempio. Non per le sue scelte politiche, ma per il fatto che dichiara apertamente di non leggere mai i giornali.

L’Assessore Failoni, più populista del solito, ha raccontato mezze verità e denigrato il lavoro svolto dalle minoranze in aula. Ha dichiarato di essere riuscito ad approvare l’articolo sul colore delle piste da sci solo durante l’assestamento, lamentando di aver dovuto ritirare il suo disegno di legge presentato a giugno, a causa – secondo lui – di un “ostruzionismo mai visto”. Il populismo a mio modo di pensare non è trasparenza.

Ma è bene ristabilire la verità. La sua proposta non convinceva nessuno. Nemmeno il CAL, che ha espresso parere negativo. E ora pare che qualcuno ne stia pagando le conseguenze. Le minoranze avevano presentato proposte concrete per migliorare il testo, ma l’Assessore non ha voluto ascoltare. Di fronte a un disegno di legge inopportuno sotto molti punti di vista, abbiamo scelto l’ostruzionismo come strumento legittimo di opposizione. Per altro ricordo che l’attuale maggioranza, da minoranza consiliare, esercitava il proprio compito a suon di ostruzionismo.E non sarà l’ultima occasione a meno che la Giunta non cambi atteggiamento.

Una volta in aula, trascorsi nemmeno cinque minuti dall’inizio del dibattito, l’Assessore Failoni ha preso il microfono ed ha annunciato il ritiro del disegno di legge. A mio avviso, gli avevamo soltanto offerto un favore.. In quell’occasione, sia in commissione che in aula, avevamo ribadito la nostra disponibilità a votare un testo che si limitasse all’adeguamento alla normativa nazionale sul colore delle piste. E così è stato, durante l’assestamento. Siamo stati di parola!

Il vero problema è la chiusura al confronto Serve una narrazione più seria, più completa, più onesta di ciò che accade nelle aule. Ai trentini che ci chiedono di “andare d’accordo”, mi sento di rispondere con franchezza: con questa maggioranza è impossibile. O sei amico, o sei amica, o sei populista, o la pensi esattamente come loro, o non porti certi cognomi… altrimenti nulla passa.

Un appello ai cittadini, ai trentini, lo devo fare: se volete una politica che sappia davvero dialogare, che metta al centro il bene comune e non gli interessi di pochi, alle prossime elezioni fatevi sentire. Perché il cambiamento vero dipende da voi.

*

Consigliera provinciale Paola Demagri – Casa Autonomia.eu