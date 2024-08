“DEGUSTA TRENTINO“ * “FIKA FESTIVAL“: «CELEBRIAMO ASSIEME L’ARTE DEL RALLENTARE, A LEVICO TERME (30/8 – 1/9)»

11.37 - mercoledì 28 agosto 2024

Vieni a vivere la magia del FIKA FESTIVAL a Levico Terme in Trentino! Dal 30 agosto al 1 settembre, rallenta, prenditi una pausa e goditi ogni istante. Immergiti nelle tradizioni svedesi, scopri il piacere del caffè filtro, partecipa a workshop unici e mercatini del benessere.

Condividi momenti speciali in spazi accoglienti, perfetti per incontri con amici e famiglia. Unisciti a noi per un’esperienza indimenticabile, celebrando le piccole gioie della vita.Al Fika Festival celebriamo la lentezza, le tradizioni svedesi e i piccoli piaceri della vita! Unisciti a noi per tre giorni di mercatini, laboratori, degustazioni ed esperienze immersive. È l’occasione perfetta per esplorare, condividere o approfondire le tue passioni .

E se dovesse piovere? Nessun problema! I laboratori si terranno in location alternative.

Scopri il programma completo e prenota le attività che preferisci sul sito www.fikafestival.it