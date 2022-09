DEGASPERI (ONDA) * “RETI RISERVE PAT”: « LA GIUNTA CANCELLA IL “FORUM TERRITORIALE”, DOPO L’ELIMINAZIONE DEL COMITATO FAUNISTICO PROSEGUE LO SMANTELLAMENTO DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE »

13.36 - mercoledì 07 settembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Giunta cancella il “Forum Territoriale” dalla gestione Reti delle riserve. Dopo l’eliminazione del Comitato faunistico prosegue lo smantellamento degli strumenti di partecipazione.

Con la delibera n. 1512 del 26 agosto 2022 la Giunta provinciale ha escluso il Forum territoriale quae momento di partecipazione dei portatori di interesse privati (ambientalisti, agricoltori, operatori turistici, pescatori ecc…) impedendo loro di avanzare proposte di gestione e di intervento nonostante la decisione finale competa da sempre alla Conferenza di rete, organo composto dai rappresentanti delle amministrazioni comunali. Si esclude di fatto la partecipazione di quella, seppur esigua, rappresentanza di cittadini dalla gestione delle Reti delle riserve, appannaggio ora dei soliti amministratori e tecnici.

Una decisione che può segnare una svolta in negativo per il futuro delle aree protette del Trentino. Il Forum territoriale, previsto dalla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, ha rappresentato fino ad oggi, nei casi in cui è stato istituito, un momento di importante confronto fra il pubblico e i portatori di interessi nella gestione delle reti. La sua eliminazione rappresenta un rischio per la salvaguardia ambientale.

La presenza di portatori di interesse dell’ambiente e della cittadinanza ha rappresentato da sempre un valore aggiunto tradotto in proposte di salvaguardia, sensibilizzazione, comunicazione ed educazione ambientale, attuate in un’ ottica di visione d’insieme delle riserve, intese cioè come aree naturali da osservare nella loro unitarietà.

Oggi, per mezzo della sopracitata delibera che non menziona più il Forum territoriale tra gli organi di gestione delle aree protette provinciali, le riserve rischiano di non essere più considerate come sistema ecologico da proteggere e osservare nella sua interezza, quanto piuttosto aree in balia di interessi territoriali, soggette a gestioni frammentarie che potrebbero comprometterle.

*

Filippo Degasperi – Onda –