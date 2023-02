DEGASPERI (ONDA) – REPLICA A ZANONI (PD) * SANITÀ ALTO GARDA: « LO RINGRAZIO PER LA CONFERMA CHE IL PD COPIA LE MIE INTERROGAZIONI, NONOSTANTE I GRANDI MEZZI DEL PARTITO DEMOCRATICO »

11.24 - sabato 4 febbraio 2023

Ringrazio il mai sentito Zanoni per aver confermato che il Pd copia le interrogazioni di Onda nonostante i suoi grandi mezzi e le grandi professionalità che con il Pd sembrano collaborare.

I protocolli servono per avere certezze e la certezza è che nonostante le forze in campo i grandi “democratici” devono aspettare che a muoversi sia Onda (26 gennaio 2022) prima di intervenire (2 febbraio 2022) sullo stesso identico tema, peraltro molto delicato come quello della salute e senza citare chi ha sollevato la questione.

Se anche il Pd inizia ad occuparsi della sanità dell’Altogarda è sicuramente un bene. Speriamo non lo faccia come quando gestiva l’Assessorato provinciale alla salute.

Per il resto sappiamo che quando uno è scoperto a copiare inventa mille scuse e giustificazioni.

Filippo Degasperi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Onda)

