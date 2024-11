DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * TRENTINO MUSIC ARENA: «CENTRO S. CHIARA, COME SONO STATE INDIVIDUATE LE SOCIETÀ AGGIUDICATARIE ?»

08.42 - giovedì 14 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Music Arena: lacrime per molti ma non per tutti.. Come ormai noto, lo scrivente il 9 agosto 2024 rivelava le dimensioni della voragine generata nei conti del Centro Santa Chiara dalla gestione della Music Arena per un totale di circa 3,1 milioni di cui solo 1 milione coperto da finanziamento deliberato dalla Giunta a cui si dovevano aggiungere le ulteriori perdite provocate dalle Feste Vigiliane.

La somma degli incarichi per servizi diversi legati alla conduzione della spianata voluta e osannata dai partiti che governano il Trentino (LEGA, PATT, FDI, La Civica, Fassa, Noi per Fugatti) porta, per la stagione estiva 2024 alla considerevole cifra di 1,5 milioni di euro. Tra i tanti, si tratta di service video, service luci, service audio, servizi biglietteria, campagne web e social, logistica, coordinamenti e noleggi vari senza dimenticare la celeberrima ricerca per valutare le ricadute economiche della Music Arena (25mila euro…) a cui evidentemente, nonostante il costo, qualcosa deve essere sfuggito.

Gli aggiudicatari di tali incarichi non sono molto numerosi. Pur nella varietà di denominazioni e ragioni sociali emergono interessanti singolarità e diverse società riconducibili allo stesso soggetto che incassano 728mila euro!

Se andiamo a leggere le visure camerali di quattro delle società coinvolte nei servizi della Music Arena troviamo, curiosamente, sempre lo stesso rappresentante, in tre casi su quattro amministratore unico delle stesse.

Iriti srl (amministratore unico ), con sede allo stesso indirizzo di Garda servizi srl, riceve quattro incarichi (per service audio, allestimenti tecnici e noleggio attrezzature backstage) per un totale di 329mila euro.

Iriti noleggi snc (rappresentante dell’impresa ) riceve un incarico (service luci) per euro 138.900.

Garda servizi srl (amministratore unico ), con sede allo stesso indirizzo di Iriti srl, riceve un incarico (service video) per euro 138.250. Ole srl (amministratore unico ) riceve due incarichi (direzione tecnica di palco e noleggio attrezzature backstage) per un totale di euro 122.250.

Interessante notare che tre diverse società (Iriti srl, Iriti noleggi snc e Garda servizi srl) ricevono tre incarichi per i cosiddetti service audio, luci e video per importi di pochissimo inferiori rispetto alla soglia di 140.000 euro prevista per gli affidamenti senza gare, ovvero rispettivamente 139.200, 138.900 e 138.250 euro.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

1. come sono state individuate le società aggiudicatarie degli incarichi richiamati in premessa, posto che solo una (Iriti srl) risulterebbe presente nell’albo dei fornitori istituito dal Centro Santa Chiara;

2. quali verifiche ha effettuato o intende effettuare rispetto alla scelta del Centro Santa Chiara di suddividere incarichi e prestazioni che poi hanno visto, di fatto, lo stesso soggetto esecutore.

Filippo Degasperi

Consiglio provincia Pat (onda)