DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * SCUOLA INFANZIA DI ISCHIA (TN): «LA GIUNTA PAT INTENZIONE ASSICURARE PER IL PROSSIMO ANNO LE 2 SEZIONI E MEZZA?»

07.36 - mercoledì 5 giugno 2024

Scuola d’infanzia di Ischia: no ai tagli. La comunità di Ischia di Pergine vive giornate di preoccupazione per le prospettive della propria scuola d’infanzia in seguito alla comunicazione dell’assessorato dell’ipotesi di tagliare la mezza sezione che da tempo accoglie assieme alle altre due i bambini di Ischia, S.Cristoforo e altre 5 frazioni. Oggi la scuola funziona su 2 sezioni da 20 bambini e una da 16. Le iscrizioni per il prossimo anno sono già 50, cui si aggiungono 3 preiscrizioni, 3 potenziali e altre eventuali date da trasferimenti di nuovi residenti come solitamente avviene. Se il trend fosse confermato ci si troverebbe in poco tempo con 2 sezioni con un numero di bambini ben oltre il limite fissato dalla l.p. 13 e l’impossibilità di accoglierne altri.

La mezza sezione permette di assecondare chi in quella comunità ha deciso di realizzare il proprio progetto familiare. Ischia è fervida e vitale, sa attirare e coinvolgere nuovi residenti e la sua scuola è un presidio che non può essere indebolito per banali e inconsistenti ragioni di bilancio. La controproposta dell’assessorato, imperniata su non chiare ore aggiuntive a compensazione, è irricevibile visto che per es. il taglio ricadrebbe su insegnanti e operatori con professionalità acquisita e lunga esperienza.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere se è intenzione assicurare anche per il prossimo anno scolastico le stesse 2 sezioni e mezza per la scuola DonAngeli di Ischia.

Filippo Degasperi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Onda)