DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * FUNIVIA TRENTO-SARDAGNA: « TRENTINO SVILUPPO HA CAMBIATO IDEA RISPETTO AL PROGETTO ORIGINARIO?»

08.36 - mercoledì 25 settembre 2024

Funivia Trento-Sardagna: il Comune contro la Circoscrizione. Trentino Sviluppo aveva elaborato una proposta, condivisa dalla comunità di Sardagna, che prevedeva l’arrivo della funivia sul lato Nord Ovest dell’ex cava Italcementi.

Questo progetto presentava diversi aspetti positivi, tra cui sfruttare un’area già compromessa, senza comportare ulteriore consumo di suolo e contestualmente offrire l’occasione per sistemare finalmente la cava ex Italcementi realizzando anche i parcheggi di cui Sardagna ha da tempo bisogno.

Il Comune di Trento ha rigettato la proposta ritenendo la zona non idonea dal punto di vista idrogeologico, se non a seguito di importanti interventi di ripristino, e incompatibile per la presenza di un’estesa zona di frana.

La previsione alternativa del Comune di Trento, ovviamente contro la sua circoscrizione, è di costruire la stazione di arrivo in via alla Casa Vecia, ovvero su una delle poche aree agricole pregiate rimaste, dove sarà necessario espropriare importanti terreni agricoli regolarmente coltivati. Mentre la soluzione di Trentino Sviluppo permetteva di costruire sia stazione di arrivo che parcheggi su un’area non agricola, la proposta del Comune di Trento prevede esproprio e altro consumo di suolo.

È inoltre da considerare che l’impatto ambientale dovuto alla necessità di implementare piloni di sostegno sia verso valle che verso monte andrebbe ad aggiungersi alle preesistenti problematiche territoriali di Sardagna, di cui nemmeno con così importanti investimenti pubblici si intravede la risoluzione. In particolare nel tratto verso valle si evidenzia che un pilone e i cavi andranno a passare nei pressi della storica chiesetta del Cimitero, risalente all’anno 1200.

Nella remota ipotesi che anche il tratto verso Vaneze venisse realizzato, nonostante l’assenza di finanziamento, le cabine passerebbero sotto i cavi dell’alta tensione. In questo caso, oltre all’impatto ambientale, bisogna considerare la pericolosità e ricordare che nel recente passato, a causa di forti venti o fenomeni atmosferici intensi, si è verificato il distacco di uno dei cavi con conseguente principio di incendio e rischio di morte per gli agricoltori impegnati nella coltivazione dei campi sottostanti.

La circoscrizione di Sardagna ha richiesto perciò al Comune di Trento di riconsiderare lo spostamento della stazione di arrivo completa di rimessaggio delle cabine del tratto Trento-Sardagna in corrispondenza del sito dell’ex cava Italcementi, per tutti i motivi sopra richiamati

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

1. se Trentino Sviluppo ha cambiato idea rispetto al progetto originario e per quale motivo;

2. quali perizie, da parte di chi e con quali esiti hanno determinato l’inidoneità dell’area ipotizzata da Trentino Sviluppo;

3. se intende sostenere la circoscrizione di Sardagna nella sua richiesta al Comune di Trento di realizzare la stazione d’arrivo presso l’ex cava Italcementi in seguito alla sua bonifica.

Filippo Degasperi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Onda)