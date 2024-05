DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * DIDATTICA DIGITALE: «USO CELLULARI, QUALI MISURE SONO STATE ADOTTATE PER PREVENIRE GLI EFFETTI DANNOSI?»

07.38 - mercoledì 22 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Effetti collaterali della didattica digitale. Il 19 dicembre 2022 il Ministro dell’istruzione e del merito ha inviato ai dirigenti e ai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del Sistema Nazionale di Istruzione e al dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura della Provincia Autonoma di Trento, una nota avente per oggetto “Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe”. Alla nota il Ministro ha allegato la relazione finale dell’indagine conoscitiva della 7a Commissione Permanente del Senato della Repubblica nella XVIII Legislatura “sull’impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento”. “Il documento” si legge nella nota ministeriale “evidenzia gli effetti dannosi derivanti dal perdurante uso di telefoni cellulari, tra cui perdita di capacità di concentrazione, di memoria, di spirito critico, di adattabilità, di capacità dialettica”.

Dall’indagine effettuata risulta in particolare quanto segue:

1. la sovraesposizione a schermi – alla quale la scuola contribuisce tramite la didattica digitale – sviluppa soprattutto nei più giovani problematiche fisiche, neurologiche, cognitive e comportamentali;

2. la didattica digitale può ostacolare l’apprendimento attivo e critico e influire negativamente sulle interazioni di gruppo.

A supporto si segnalano le pubblicazioni del neuro-scienziato tedesco Manfred Spitzer (dirigente della Clinica Psichiatrica e il Centro per le Neuroscienze e l’Apprendimento dell’Università di Ulm) e del suo omologo francese Michel Desmurget (che lavora presso l’Istituto di Scienze Cognitive Marc Jeannerod di Lione) i quali, in anni piuttosto recenti, hanno messo in evidenza problematiche simili a quelle elencate nella relazione allegata alla nota ministeriale. Il dibattito sul tema si sta intensificando, perché evidenze scientifiche iniziano a mostrare la correlazione tra un utilizzo eccessivo di dispositivi elettronici e l’insorgere di patologie o disturbi. Ad esempio:

– L’ICD 11, manuale diagnostico dell’OMS, ha incluso il codice 6c51.0 “Gaming disorder, predominantly online”.

– Il Consiglio di Stato (sentenza n. 5887/2019) ha recepito in parte una sentenza del TAR del Lazio e sollecitato lo Stato a fornire maggiori informazioni sui potenziali rischi di un uso eccessivo dei dispositivi elettronici.

– Nel 2018 due grandi investitori di un noto produttore di device elettronici hanno pubblicato una lettera al direttivo, in cui si chiede di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, nell’ottica di prevenire eventuali cause o richieste di risarcimento.

Va precisato che l’abuso di questi dispositivi riguarda prevalentemente la vita privata degli studenti, tuttavia esso viene in parte incentivato, anziché moderato, dalle scuole.

Per fare un esempio concreto di come la digitalizzazione della didattica stia contribuendo alla sovraesposizione a schermi dei più giovani, si pensi all’utilizzo del registro elettronico – e delle piattaforme didattiche digitali – per assegnare i “compiti a casa” agli studenti della scuola secondaria. Il fatto che le consegne vengano assegnate dai docenti tramite questi strumenti – anziché annotate dagli studenti sul “diario” – ha due effetti collaterali:

1. gli studenti sono costretti ad avvalersi dei dispositivi digitali (tablet, smartphone) anche durante le ore di studio, con quel che ne consegue in termini di perdita di concentrazione (risulta difficile pensare che riescano a concentrarsi avendo a disposizione gli stessi dispositivi che usano per distrarsi). Inoltre, recenti studi evidenziano come la semplice presenza di uno smartphone costituisca già un fattore di distrazione, abbassando le prestazioni della memoria di lavoro e dell’intelligenza fluida.

2. Gli studenti vengono deresponsabilizzati proprio in quanto non sono più loro a doversi prendere nota dei compiti, dal momento che sono i docenti a fare questo lavoro per loro, con il risultato che uno studente può arrivare a superare l’esame di maturità senza aver imparato ad annotare consegne e impegni.

Se il registro elettronico va ad aumentare la già elevata esposizione a schermi dei giovani in ambito domestico, le lavagne multimediali e i tablet per la didattica vi contribuiscono in ambito scolastico. Sono infatti sempre più numerosi gli insegnanti che fanno lezione con il supporto di schermi. Dal Piano Scuola 4.0 si apprende che “nell’anno scolastico 2017- 2018 la percentuale di docenti che utilizzava almeno settimanalmente le tecnologie digitali per fare didattica era del 44,5%, nel 2020-2021 è salita all’84,4%.”

Il costante utilizzo di materiale incluso on line nei manuali o predisposto dai docenti e inviato ai ragazzi come mappe concettuali, sintesi, griglie di analisi dei testi ecc genera passivizzazione e incide negativamente sulla capacità di rielaborazione, oltre che esporre costantemente i ragazzi all’utilizzo di dispositivi digitali.

Se questi strumenti possono talvolta essere d’aiuto nel caso di studenti che necessitano di sostegno, ciò non costituisce una motivazione ragionevole per incentivarne l’utilizzo da parte di tutti gli altri, come le evidenze riportate sono a confermare.

L’invito del Ministero ad “interpretare con equilibrio e spirito critico la tendenza epocale a sopravvalutare i benefici del digitale applicato all’insegnamento”, e a “incoraggiare, nelle scuole, la lettura su carta, la scrittura a mano e l’esercizio della memoria”, pare disatteso.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

1. come il Dipartimento Istruzione è intervenuto in applicazione delle indicazioni ministeriali e quali misure sono state adottate per prevenire ed escludere gli effetti dannosi individuati dal Ministro e non solo;

2. quali sono i principali soggetti privati a cui vengono commissionati gli acquisti dei dispositivi e dei software nelle scuole provinciali e con quali volumi di affari;

3. se non si ritenga necessario approfondire le verifiche dei rischi sopra segnalati rispetto al contesto trentino ed eventualmente con quali strumenti e tempi.

*

Filippo Degasperi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Onda)