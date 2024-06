DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * COMUNE NOGAREDO (TN): «QUALI LE RESPONSABILITÀ ED I CONTROLLI SULL’ACQUEDOTTO?

sempre smentita dall’Amministrazione che, pur ammettendo una lieve contaminazione, dichiarava che l’acqua manteneva le caratteristiche di potabilità e che la bollitura era solo un consiglio.

Peccato che il “virus” si sia poi dimostrato una contaminazione da batteri della famiglia degli enterococchi e che in alcuni campioni di acqua, analizzati dalla ditta Ecoopera, la quantità di batteri presenti si sia dimostrata più di una lieve contaminazione. A riprova, la norma fissa a zero la presenza di enterococchi nelle acque per poterle considerare potabili.

I dati del prelievo effettuato il 30 maggio 2023 e consegnato all’Amministrazione comunale il 4 giugno 2023, sono quelli riportati nelle analisi allegate e smentiscono mesi di rassicurazioni elusive da parte del Sindaco di Nogaredo.

Anche nel Consiglio comunale convocato con urgenza il 30 agosto 2023 il Sindaco ha minimizzato e ha rassicurato sul costante monitoraggio dell’acquedotto riportando la causa di quanto accaduto ai forti temporali del periodo giugno e luglio 2023 (in allegato la relazione).

Risulta anche che dal 5 luglio in poi, siano molteplici gli interventi straordinari che impegnano parecchie risorse per l’acquisto di lampade UV, per cloratori, per manutenzione straordinaria dell’acquedotto e tutto questo induce a pensare che, forse, non fosse tutto a posto come affermato (determinazione n. 110 28 agosto 2023, determinazione n. 207 del 28 dicembre 2023 e determinazione n. 25 del 6 marzo 2024).

Per avere un quadro più preciso e veritiero della situazione “acqua” in data 11 settembre 2023 era stata presentata dai consiglieri della lista Impegno Civico per Nogaredo una richiesta di accesso al protocollo entrata/uscita dal 1 giugno al 15 luglio 2023 per poter visionare eventuali analisi di potabilità non ancora note. In seguito alla risposta del 21 dicembre 2023, il 12 febbraio 2024 venivano richiesti gli atti ritenuti interessanti.

Con grande calma, solo poche settimane fa, in seguito ad una sollecitazione pervenuta da un legale per conto dei consiglieri, è arrivata la risposta che conferma, come già da fine maggio 2023, l’acqua fosse contaminata e che la presenza dei batteri fosse quindi ben nota al Sindaco molto prima del 5 luglio 2023.

Già sarebbe grave se un Sindaco avesse scientemente nascosto informazioni, ma se quanto celato ha a che fare con tematiche sanitarie diventerebbe gravissimo e tale da richiedere l’intervento di chi si occupa a livello provinciale di assicurare la credibilità delle istituzioni oltre che la salute dei concittadini del Sindaco di Nogaredo.