DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * COMPATIBILITÀ: «IL PRESIDENTE DEL CORECOM BERTOLINI IL 17 MAGGIO 2024 HA VOTATO AL CONSIGLIO COMUNALE DI BORGO LARES, TUTTO REGOLARE?»

08.14 - mercoledì 26 giugno 2024

Interrogazione a risposta scritta. Corecom e incompatibilità. Con delibera del Consiglio provinciale n. 6 del 9 maggio 2024, è stato nominato quale presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni (CORECOM) il sig. Roberto Bertolini, con entrata in carica a decorrere dalla data del provvedimento per una durata di 5 anni.

Considerato che la carica di componente del comitato dovrebbe essere incompatibile con le cariche o le condizioni elencate nell’articolo 4 della Legge provinciale n. 19 del 2005, tra cui quella di assessore comunale o consigliere comunale, il signor Bertolini, in qualità di assessore del comune di Borgo Lares avrebbe dovuto dimettersi da tale carica.

Allo scrivente risulta invece che lo stesso si sia dimesso solo il 22 maggio e che nella seduta del consiglio comunale di Borgo Lares del 17 maggio abbia partecipato, assumendo la presidenza della seduta, e abbia votato per l’approvazione della variante al Piano Regolatore generale.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

se è a conoscenza della situazione descritta in premessa e quali azioni intende adottare per verificare la sussistenza dell’incompatibilità e di conseguenza la validità della delibera approvata.

*

Filippo Degasperi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Onda)