DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * BY PASS FERROVIA TRENTO: «VIBRAZIONI, PAT E APPA QUALI INIZIATIVE INTENDONO ADOTTARE?

10.45 - giovedì 17 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Interrogazione a risposta scritta n. 592. Cantiere passante ferroviario: prese in giro attuali e future per i cittadini.

Nel dicembre 2023, come suo solito la Giunta Fugatti strombazzava a reti unificate lo stanziamento di 605mila euro quale indennizzo per i disagi che i residenti nelle aree prossime al cantiere del by pass ferroviario di Trento avrebbero inevitabilmente subito.

La stampa riporta oggi la vicenda del sig. proprietario di un immobile confinante con il cantiere che soffre di pesanti interferenze per rumori e soprattutto vibrazioni. Queste ultime, dovute ai lavori di demolizione in corso e al passaggio di mezzi, fanno dubitare della stabilità dell’edificio.

Il signor si aggiunge dunque alle centinaia di cittadini di Trento che da anni subiscono le vibrazioni prodotte da una conduzione della linea ferroviaria incompatibile con l’attraversamento del centro città, conseguenza delle mutate condizioni di esercizio.

I cittadini sono sempre stati lasciati soli dalle istituzioni, nessuno tra Provincia, Comune di Trento e Circoscrizione Centro Storico ha ritenuto necessario affiancarli e sostenerli nelle loro istanze di tranquillità e sicurezza. Da soli i residenti hanno avviato un procedimento penale (evidentemente fondato) che ha visto il rinvio a giudizio di cinque dirigenti di RFI.

Inevitabilmente la realizzazione del passante comporterà l’aggravamento delle condizioni di vita per molti abitanti di Trento e dei suoi paesi (da Gardolo a Mattarello).

Rispetto alle speranze di supporto e affiancamento da parte delle istituzioni che qualche cittadino potrebbe immaginare, è opportuno ricordare che tutti (dal Comune di Trento, main sposor del by pass, alla Provincia incluse le sue articolazioni come APPA e APSS) si sono sempre chiamati fuori e dichiarati incompetenti relativamente a velocità di attraversamento e vibrazioni.

Sorprende leggere impegni che la storia recente ha dimostrato essere totalmente irrealistici come quelli assunti dall’assessore Facchin circa la velocità di passaggio che il Comune (quello che si è sempre dichiarato incompetente) vorrebbe limitare a 60 km/h.

Circa le vibrazioni, la situazione è ancora più grave visto che APPA tiene a far sapere, nel più classico degli scaricabarile, che non esiste una normativa specifica e quindi non esistono soglie o limiti di accettabilità, addirittura esulando la questione “dal campo di intervento pubblicistico”. Se qualche trentino quindi conta sulla tutela da parte delle istituzioni a lui più vicine, rischia di essere velocemente disilluso, come successo al sig. .

Per APPA per tutte le questioni inerenti rumori e vibrazioni il singolo deve “interessare direttamente il gestore della linea ferroviaria (Direzione tecnica – Standard infrastruttura di RFI)”. Parafrasando: arrangiatevi!

Comprensibile quindi che il sig. si senta completamente abbandonato. Ma per convincersi del disinteresse assoluto, basti sapere che a quasi un anno dal tanto sbandierato indennizzo per i residenti, nessuno ha ancora visto 1 centesimo.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

1) se è confermato, come dichiarato da APPA, che quanto alle vibrazioni nessun supporto è previsto e che ogni cittadino dovrà arrangiarsi, ovvero quali iniziative ha adottato o intende adottare per incidere rispetto al modus operandi di Trenitalia e RFI;

2) a chi competono le verifiche sulle soglie di rumore provocate dal transito dei convogli ai fini della tutela della salute dei cittadini di Trento e dintorni;

3) in che modo e dopo quali verifiche di adeguatezza il Comune di Trento o la Provincia intendono imporre a RFI/Trenitalia il rispetto di limiti di velocità, posto che dal 2009 ad oggi si sono sempre dichiarati incompetenti ed impotenti;

4) se i 60 km/h reclamizzati dall’ass. Facchin, ovvero lo stesso limite in vigore oggi in una delle due direzioni, sia considerato adeguato al contesto urbano rispetto a quanto ricordato in premessa ovvero quali approfondimenti si intendono effettuare per individuare una velocità idonea;

5) le ragioni dei clamorosi ritardi negli indennizzi per i residenti e le tempistiche dei pagamenti.

*

Filippo Degasperi

Consiglio provincia Pat (Onda)