DEGASPERI E MASCHIO (ONDA) * VIABILITÀ: « A TRENTO IN VIA PEZCOLLER URGONO SOLUZIONI, PER L’IMMISSIONE IN TANGENZIALE » (VIDEO AUTOPRODOTTO)

07.56 - venerdì 30 settembre 2022

https://fb.watch/fSfvrI0VRs/

Con Andrea Maschio consigliere comunale Onda siamo stati in via Pezcoller a Trento dove, ormai da anni, gli abitanti chiedono alla Provincia un’alternativa alla PERICOLOSISSIMA via di immissione in tangenziale.

Nonostante le loro richieste TUTTO E’ ANCORA FERMO e questa strada è ormai nota per essere teatro di gravi incidenti. A breve presenteremo in comune un’interrogazione e in sede di Consiglio provinciale una mozione proponendo soluzioni al fine di risolvere questa GRAVE SITUAZIONE.

Filippo Degasperi

Consigliere Provinciale Trento – Onda